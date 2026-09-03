Sernac emite alerta de seguridad por linterna led táctica marca Maxwell que podría presentar riesgo de combustión

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad tras el informe de la empresa Builder Commerce Spa que ha notificado que uno de sus productos podría implicar un riesgo para la seguridad de las personas que lo posean.

Se trataría del artículo identificado como Linterna LED Táctica, marca Maxwell, modelo Mega Light, Recargable con un Zoom o Alcance +700m, de color Negro.

El código de identificación del producto es BI505769 de origen chino, y se ha comercializado en Chile entre junio y agosto del año 2026, con un total de venta de 906 unidades que fueron adquiridos por consumidores en distintas regiones del país.

Según lo informado por la empresa Builder Commerce Spa el producto presenta un posible defecto en las baterías relacionado con una eventual inversión de la polaridad, que podría derivar en una combustión interna del artículo.

Hasta ahora el desperfecto ha registrado un incidente en Chile que generó el daño completo del producto, no registrándose lesiones en personas ni daños a terceros. Si tiene el producto, siga las siguientes instrucciones:

Suspensión de uso y manejo de baterías:

- Descontinúe inmediatamente el uso de la linterna. Es decir, No utilizarlo.

- Retire las baterías: Abra el compartimento de la linterna y extraiga las baterías de forma manual. Este procedimiento no requiere desarmar ni intervenir el producto.

- Embalaje separado: Guarde la linterna y las baterías dentro de una misma caja o paquete de embalaje, pero asegúrese de que las baterías queden físicamente separadas de la linterna (evitando que queden dentro o conectadas al equipo) para evitar cualquier riesgo durante el transporte.

Posteriormente deberá contactar con la empresa y acceder a las medidas de reparación adoptadas, que en este caso corresponde al reembolso total del producto o, si lo prefiere, a solicitar la sustitución por otro con características similares.

Para seguir el paso a paso, las personas consumidoras pueden contactar a la empresa en:

Teléfono: +59 8 9922 7927

Correo: contacto@builder-brands.com

En caso de dudas adicionales o problemas con la ejecución de la campaña, o específicos de seguridad de productos, pueden escribir al Sernac a la cuenta de correo electrónico seguridaddeproductos@sernac.cl

PURANOTICIA