Sernac denuncia a 34 agencias de viajes por presuntas estafas que afectaron a migrantes

El Servicio Nacional del Consumidor denunció ante el Ministerio Público a 34 agencias de viajes por los eventuales delitos de estafa y apropiación indebida, lo que afectó a decenas de personas.

La investigación de la Dirección Regional Metropolitana del Sernac se originó tras detectar un aumento significativo de reclamos por parte de personas hipervulnerables, principalmente de nacionalidad haitiana, quienes pagaron por adelantado millonarias sumas de dinero por servicios que nunca se concretaron.

En sus relatos, los afectados denunciaron el incumplimiento en la gestión de documentos y pasajes internacionales vinculados a procesos de reunificación familiar.

Es decir, un grupo significativo de reclamos señala que las empresas, previo pago, se comprometían a asesorías o intermediación para procesos de reunificación familiar, especialmente orientados a personas migrantes haitianas que buscaban traer a sus hijos o familiares cercanos a Chile.

Ante esta situación, en una primera instancia, el Sernac ofició a 37 agencias de viajes.

El objetivo de este oficio fue para que las empresas entregaran una respuesta por cambios unilaterales de fechas, cancelaciones, negligencias en tramitación de visas y, en casos críticos, incumplimiento del traslado comprometido de menores de edad.

A pesar de la gravedad de los antecedentes, la obligación legal de responder y el deber de colaborar con las autoridades, sólo tres agencias respondieron a los oficios de Sernac.

Además, se constató que las agencias derivadas al Ministerio Público tampoco habían dado respuesta a los diversos reclamos de los consumidores.

Ante este escenario, el Sernac derivó los antecedentes ante el Ministerio Público, para que, en el marco de sus facultades, investigue el comportamiento irregular de las siguientes empresas de viajes:

- Mundo Virtual Spa

- Inversiones Mundo Entero Spa

- Etienne Travel Agencys Spa

- Arawak Tours De Venezuela Spa

- Agencia De Viajes J&M Spa

- Tony Travel

- Solución Agencia De Viajes Spa

- Travel Time Spa

- Multiservicios Seance Family Spa

- Agencia Kinan

- Jjac Travel

- Js Solución Agencia De Viajes Spa

- J&Jfly Viaggio Agencia De Viajes

- Inversiones Mundo Media Ltda

- Full Community Agency Spa

- Fes Fils Empresa De Servicio Spa

- Espíritu De Equipo Spa (Agustinas)

- Express Travel

- Espíritu De Equipo Spa (Merced)

- Compañía E Inversiones Buena Aventura Spa

- Confianza Agencia De Viajes Spa

- Asurance Top Travel

- Agencia Vision Travel

- Agencia De Viaje Destino Vip Travel

- Agencia De Viaje Perrin Brothers Travel

- Pam Spa

- Union Travel Spa

- Travel Vip

- Nnewstilotravel

- Newstilo Travel Limitada

- Inversiones Smart Travel Limitada

- Global Servicios Spa

- Inversiones Family Spa

- Agencia De Viajes Gs Travel

Dada la gravedad de la situación, el Sernac dispuso de los antecedentes a la Defensoría de la Niñez para abordar los casos donde los reclamos involucren a niñas, niños y adolescentes (NNA) que permanecen fuera del país a la espera de reunirse con sus familias en Chile.

Además, se envió la información al Servicio Jesuita Migrante y al Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de activar las redes de protección correspondientes.

PURANOTICIA