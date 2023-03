Senadores RN adelatan que sus votos no estarán disponibles para la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara

El proyecto de ley de reforma tributaria que solo logró 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones durante este miércoles, dejó en jaque el financiamiento del programa de Gobierno, ya que de acuerdo a lo que se ha afirmado, estos recursos eran necesarios para financiar la mitad de las iniciativas que surgen de éste.

El Ejecutivo podría insistir por la vía del Senado, o esperar un año para intentar presentar una nueva iniciativa de este tipo. Desde Renovación Nacional, sus once senadores anunciaron que no dispondrán de sus votos para aprobar esta reforma.

Firmado por todos los parlamentarios, el comunicado emitido "lamenta profundamente" las expresiones formuladas por Mario Marcel después del rechazo de la reforma, manifestando que el ministro de Hacienda persistió "en justificar una mala reforma y, lo que es peor, se permite dividir a los chilenos en buenos y malos, atribuyéndose superioridad moral en materias que, por su naturaleza, son opinables".

Por lo anterior, los legisladores anticiparon que "los votos de los senadores y senadoras de RN no están disponibles para la reforma tributaria que hoy fue rechazada en la Cámara de Diputados", si el Gobierno apunta a insistir con ésta en el Senado.

La senadora María José Gatica señaló que "la reforma tributaria en general es mala para Chile, traerá más pobreza. El Gobierno debe con urgencia ocuparse de la economía del país y tomar medidas para ayudar a los más necesitados. Hay que reactivar la economía y el Gobierno no ha tomado ninguna medida en esta dirección, no le interesa promover el orden y sin orden no hay progreso"

A su vez, el senador Kenneth Pugh declaró que "Chile necesita buenas medidas y políticas públicas para lograr el desarrollo social y económico del país, por eso no estamos disponibles para votar una mala reforma tributaria, que afecta la inversión y el empleo, sino por defender a las personas y las pymes".

Asimismo, la senadora Paulina Núñez planteó que "los votos de los senadores y senadoras de Renovación Nacional no están disponibles para la reforma tributaria que hoy fue rechazada en la Cámara de Diputados".

🚨 NOTICIA | Senadores RN adelantan rechazo a #ReformaTributaria : A través de una declaración firmada por sus 11 integrantes, el comité “lamentó profundamente” las expresiones formuladas por el ministro #MarioMarcel pic.twitter.com/cnkrIrybne — Senadoras y Senadores RN (@SenadoresRN) March 8, 2023

