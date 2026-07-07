Senadores evalúan recurrir al TC por normas ambientales de la megarreforma

Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) confirmaron que están analizando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por vulneraciones del proyecto de reconstrucción a disposiciones medioambientales.

El anuncio lo hicieron tras el inicio de la discusión en particular de la megarreforma en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la sede del Congreso en Santiago, donde además presentaron un paquete de 22 indicaciones destinadas a corregir las normas ambientales contenidas en la iniciativa.

A su juicio, estas normas son un retroceso en la institucionalidad ambiental y requieren una revisión de fondo. Las indicaciones apuntan, entre otras materias, a fortalecer la evaluación ambiental, reforzar la protección de áreas protegidas, eliminar disposiciones consideradas regresivas y modificar normas sobre invalidación de resoluciones de calificación ambiental.

El senador Alfonso de Urresti señaló que las exposiciones de académicos y exautoridades durante la sesión de este lunes reforzaron las dudas respecto de la constitucionalidad de algunas disposiciones del proyecto.

“Las declaraciones hoy día, principalmente de académicos y ex autoridades, nos confirman la inconstitucionalidad de esa norma, que no solo tiene efectos desde el punto de vista patrimonial para el Estado de Chile, sino que también contiene disposiciones que van directamente en vulneración del texto constitucional”, dijo.

De Urresti agregó que las observaciones apuntan particularmente a la norma que establece compensaciones cuando se invalida una resolución de calificación ambiental y a otras disposiciones que calificó como regresivas e inéditas en el ordenamiento jurídico. “Escuchamos hoy día a varios académicos. Incluso la Sofofa, la CTC y otras entidades gremiales del empresariado han manifestado sus dudas porque no van en el camino correcto”, añadió.

Asimismo, reiteró la necesidad de dividir la iniciativa para debatir las normas ambientales de manera independiente, afirmando que “se pueden discutir con tiempo, con razón y con argumentación, y no dentro de una ley mal llamada de reconstrucción nacional”.

Respecto de las acciones que evalúa la oposición, el senador agregó que están “estudiando la posibilidad de hacer una presentación al Tribunal Constitucional, porque claramente tiene visos de inconstitucionalidad”.

Por su parte, el senador Celis destacó el trabajo coordinado entre los parlamentarios y sostuvo que el debate ambiental debe darse en la comisión especializada.

“Hemos tenido la voluntad de firmar 22 indicaciones en forma conjunta, porque creemos que este es un mal proyecto desde el punto de vista medioambiental, que le hace daño a Chile en términos generales. Hay que hacer correcciones medioambientales, se lo hemos manifestado al ministro y a las autoridades. Y, además, les hemos dicho que si quieren tratar temas medioambientales, que los vengan a tratar aquí, a la Comisión de Medio Ambiente y no por fuera”, señaló.

En tanto, el senador Ibáñez cuestionó especialmente la norma que contempla compensaciones cuando se invalida una resolución de calificación ambiental e insistió en que esta “es una mala reforma que debilita la protección ambiental. Hoy el ministro Quiroz confesó que en ninguna parte del mundo existe la norma que él hoy está proponiendo, que es que el Estado restituya al privado cuando a este se le anula un permiso ambiental por contaminación. Estamos hablando de un verdadero invento en materia medioambiental para beneficiar al privado que operaría como una especie de seguro sin ningún tipo de contribución para el fisco”.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que han presentado "más de 20 indicaciones conjuntas con toda la oposición y estamos evaluando seriamente recurrir al Tribunal Constitucional producto de la restitución de fondos a una resolución de calificación ambiental anulada".

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