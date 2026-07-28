Alessandri plantea que si hubo un error en examen de drogas del exsubsecretario de Hacienda "tiene todo el derecho de volver al Gobierno"

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), aseguró que, si hubo un error en el resultado del examen positivo por drogas del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, “tiene todo el derecho de volver al Gobierno”.

“Si el exsubsecretario demuestra que no era real, tiene todo el derecho a volver al Gobierno si así lo desea y, por supuesto, a recibir las disculpas públicas por un hecho que ha sido muy doloroso para él y su familia, porque lo he conversado con él”, comentó el parlamentario en entrevista con Radio Duna.

Y añadió que “yo habría esperado la contramuestra, por supuesto, pero también tenía el efecto político”.

“Estamos tramitando una ley muy importante que es la ley de Reconstrucción. Se tramita en Hacienda. El que la va a informar a las comisiones muchas veces cuando no puede el ministro es el subsecretario. Entonces al final esta es de esas cosas en política que te van a dar palos porque bogas y palos porque no”, aseguró.

También se refirió a la reforma constitucional presentada por el Gobierno que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

“Todos los sectores políticos estamos de acuerdo en que si eres autoridad pública te tienes que hacer el test. Esa decisión no estaba hace dos o tres años”, dijo Alessandri.

Sobre la tramitación de la megarreforma, el presidente de la Cámara de Diputados comentó que “yo entiendo que los votos de la UDI, uno que faltó por ausencia, otro porque no estaba convencido y ya se han ido convenciendo, y para el martes 4 de agosto estarían los votos”.

Respecto al debate de incorporar al plan la reconstrucción del norte por los temporales señaló que “más allá de que se incluya en este proyecto o no, el Ejecutivo tiene la libertad y la flexibilidad para en caso de catástrofe, como lo que hemos visto en Atacama y Coquimbo, poder disponer de recursos especiales”.

Por último, se refirió a la compensación para los municipios, asegurando que “no contar con esa plata les va a costar un par de años acomodar sus presupuestos. Para algunos representa entre un 3% y un 4% del presupuesto”.

“Lo importante acá es que vaya la plata al fondo común municipal y ojalá los municipios después puedan mejorar su gestión, puedan ahorrar en ciertas cosas, porque evidentemente todos los años hay gente que va a cumplir 65 y va a empezar a ocupar el beneficio, por lo tanto, todos los años se va a ir agrandando el monto”, aseveró.

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