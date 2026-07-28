Partido Republicano reabre debate y plantea privatizar Codelco "o al menos parte de su propiedad"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propuso privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tras la aprobación del plan de Reconstrucción.

El senador indicó en diálogo con La Tercera que "lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa".

El timonel de republicanos argumentó que “luego de aprobado el proyecto que reactiva la economía, se debe contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no afecte la implementación del programa de gobierno, además, porque cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor y con eso pierden todos los chilenos”.

Asimismo, planteó que “se debe buscar la forma de contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria, no afecte la implementación del programa de gobierno".

Y aseguró que "es tiempo de evaluar en serio, la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes".

Squella afirmó que actualmente se podría vender parte de Codelco o de sus filiales "sin perder el control. Se puede buscar un esquema en donde el porcentaje de venta, permita el ingreso de algunos directores que no respondan a los gobiernos de turno y que velen por la eficiencia y rentabilidad de la empresa como lo hace cada cual con lo que es suyo".

"Pasa a ser fundamental que le entre oxígeno privado a esa empresa, y haya quienes más allá de lo que dura un gobierno, estén preocupados de sacarle trote, con un estímulo real para frenar el despilfarro. Creo que la experiencia del presidente actual de la empresa, sería la ideal para conducir un proceso como este”, agregó.

El presidente del Partido Republicano sostuvo que "no es necesario desprenderse del control, pero un número significativo de directores que tenga incidencia en las grandes decisiones y que a su vez cumpla con poner el foco 100% en la rentabilidad, puede mejorar sustantivamente el rendimiento".

"En el mediano plazo se puede estar recibiendo las mismas utilidades o incluso más, aunque tu participación en la propiedad haya disminuido y de paso lograste recaudar lo suficiente para mejorarle la vida a miles de personas", aseveró.

Además, el senador apuntó a que "uno de los ejes del gobierno es hacer todos los cambios que permitan dotar de mayor eficiencia al Estado, esto vale también para las empresas de su propiedad" y dijo no tener "dudas que si el gobierno lo empuja, estará el apoyo de todos".

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