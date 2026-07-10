Senadores del PPD se restan de acuerdo con el Gobierno por la megarreforma tras indicación que rebaja impuesto a empresas a 22%

Los senadores del Partido Por la Democracia (PPD) que suscribieron el miércoles un acuerdo con el Gobierno respecto a la invariabilidad tributaria del plan de Reconstrucción, decidieron retractarse.

Esto se produjo luego de que el Ejecutivo presentara una mayor reducción a la tasa del impuesto corporativo. Mientras originalmente la rebaja iba a ser de un 27% a un 23%, la nueva propuesta ahora estipula alcanzar el 22%.

En una carta firmada por Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal, se expuso que “lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable: una sobretasa de 1,5% sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo del 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado”.

Añadieron que "esto no es un tecnicismo. Bajar la base del 23% al 22% significa menos recaudación, y de forma significativa, porque en la práctica la sobretasa de 1,5% queda convertida en un miserable 0,5%”.

Además, expusieron que “acá quedó demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando: uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad”.

Finalmente, señalaron que “lo decimos con todas sus letras: no vamos a validar esta trampa. No vamos a poner nuestros votos al servicio de una fórmula que recauda menos y desvirtúa todo lo conversado. Dejar la sobretasa en 0,5% en lugar del 1,5% comprometido no es un acuerdo: es su desmantelamiento, y para eso no nos vamos a prestar”.

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