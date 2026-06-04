Senadores de la comisión de Salud rechazaron ante el ministro Quiroz el recorte del 2,5%

Luego de la exposición que hicieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos José Pablo Gómez, sobre las rebajas presupuestarias del 2,5% en salud, la comisión especializada del Senado insistió en que el recorte de dinero no puede hacerse en un área tan sensible para la población.

El secretario de Estado llegó hasta la comisión para dar cuenta del estado financiero del Ministerio de Salud y de los ajustes fiscales propuestos, y también lo acompañó la jefa del Minsal, May Chomali.

El presidente de la comisión, el socialista Juan Luis Castro señaló que "somos taxativos: no vamos a permitir ni a aceptar que haya recortes en salud".

Añadió que "la salud pública está agonizando en momentos críticos para el país, y bien pudieron haber ajustes en otras áreas y no en la más sensible, la que decide entre la vida y la muerte de las personas".

El legislador recordó que "las listas de espera son de 2,5 millones de personas y estamos ad portas del peak de invierno, lo que significaría que en un escenario de recortes no se pueda responder a las necesidades esenciales en salud".

Lo anterior fue compartido por las senadoras Karol Cariola (PC) y Ximena Órdenes (independiente), quienes manifestaron que a esta altura del año ya se ha ejecutado el 40% de los recursos, y que de seguir así el presupuesto no pasará agosto.

En una línea similar se manifestó el senador Enrique Lee (independiente), el cual también señaló que "es necesario mejorar la gestión, pues ha habido casos en los que existen insumos vencidos que podrían haber sido ocupados por otros recintos antes de que caducaran".

CIFRAS OFICIALES

El ministro Jorge Quiroz precisó que el gasto ha subido en un 63% en personal y bienes de servicios y consumo, mientras que el gasto de capital se ha visto constante.

Respecto de los gastos en personal, dijo que a 2025 el correspondiente a suplencias asciende a 340 mil millones de pesos, más del doble que en 2017 (+127% en el periodo).

Y que el gasto en bienes y servicios aumentó en 1,9 billones de pesos entre 2015 y 2025. En ese campo, el 50% del alza corresponde a gastos en materiales de uso o consumo.

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, se refirió a medidas concretas de eficiencia en gestión de personas, como el control del ausentismo; convenios con personas naturales; horas extraordinarias, priorizando el tiempo compensatorio por sobre el pago, y suplencias y reemplazos, anteponiendo unidades clínicas, urgencia y turnos.

Los integrantes de la comisión insistieron que tal como se hizo en Seguridad, donde no fue tocado el presupuesto, se debería hacer lo mismo con Salud.

Señalaron que hay que tener en cuenta que ya existen centros asistenciales con deudas millonarias, lo que dificulta su funcionamiento, y que aún así sufrieron recortes presupuestarios.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, recordó que se ha pedido que se retrotraigan los recortes, pues no solo hay listas de espera oncológicas, sino que también de otras patologías.

Y enfatizó que su gremio no es partidario de que haya recortes en el sector.

En una línea similar se manifestó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien manifestó que los gremios rechazan este recorte, al que calificó como lapidario para la atención primaria.

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