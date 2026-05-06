Senadoras llaman a adoptar medidas urgentes por crisis en Junji: 33 mil niños en lista de espera y millonarios recursos sin ejecutar

En el marco de la sesión de la Comisión de Educación del Senado, la senadora María José Gatica emplazó a la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, a adoptar medidas urgentes frente a la situación que atraviesa la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), advirtiendo que la institución no puede seguir operando en las actuales condiciones.

Exponiendo una postura que es compartida por sus pares Vanessa Kaiser, Paulina Núñez y Camila Flores, la legisladora puso el foco en la magnitud de las cifras que enfrenta el sistema.

“Treinta y tres mil niños se encuentran hoy en lista de espera para acceder a un jardín infantil. Se trata, en su mayoría, de menores provenientes de familias vulnerables, que requieren con urgencia un espacio donde iniciar su proceso educativo en la etapa preescolar”, expuso.

La jefa de la bancada de los senadores RN subrayó que el problema no se limita al acceso, sino también a la ejecución de proyectos clave para ampliar la cobertura, acusando que “a ello se suman 49 mil millones de pesos comprometidos en 67 proyectos actualmente paralizados, que afectan a obras, infraestructura y jardines que hoy no están operativos”.

Las parlamentarias coincidieron en que, tratándose de un organismo clave en el cuidado y educación en la primera infancia, los problemas detectados exceden errores administrativos y dan cuenta de una falla estructural en la gestión. En esa línea, Gatica cuestionó directamente la falta de avances: “¿Qué ocurre con esos proyectos que hoy no funcionan? No se trata solo de infraestructura que debe retomarse para ampliar la cobertura y el bienestar de más niños en el país. También son fuentes de empleo que, por falta de gestión y de una adecuada conducción técnica y política, hoy no se están generando”.

A las cifras de cobertura e infraestructura se suman observaciones administrativas por más de $20.916 millones no recuperados por licencias médicas entre 2017 y 2024, además de cerca de 10 mil licencias rechazadas asociadas a otros $5.547 millones que tampoco habían sido recuperados. También cuestionó el uso de recursos en iniciativas que no han cumplido su objetivo, precisando que “la aplicación ‘Mi Jardín Junji’, que fue contratada, pero que —según lo observado— no ha cumplido con la función para la cual se destinó. Hablamos de 450 millones de pesos, una cifra que en ningún caso es menor”.

Frente a este escenario, advirtieron que la situación refleja un problema de mayor profundidad, porque “cuando una institución acumula niños en lista de espera, jardines paralizados, recursos millonarios sin recuperar y gastos en herramientas que no se usan, el problema ya no es solo técnico, sino de conducción”.

Por su parte, la senadora Vanessa Kaiser sostuvo que “ordenar la JUNJI debe ser una tarea prioritaria para el próximo Gobierno”, agregando que desde el Senado existe disposición para impulsar mejoras que permitan responder a la demanda de miles de familias.

A su juicio, “la primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo integral de las personas, y por ende de la familia y de la sociedad. Cuando existen listas de espera, proyectos paralizados y deficiencias en el uso de recursos públicos, lo que corresponde es actuar con decisión y poner a los niños en el centro de las prioridades del Estado”.

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