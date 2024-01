Senadora Ximena Rincón exige disculpas públicas del diputado Diego Ibáñez: "No sé qué pretende"

La presidenta del Partido Demócratas, la senadora Ximena Rincón, exigió disculpas públicas al mandamás de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, quien en el debate en la Cámara Baja por la reforma previsional dio a entender que la ex DC tenía conflicto de interés por haber sido directora de la AFP Provida.

"Con cariño, diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, ex directora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completa", dijo Ibáñez antes de la votación, que terminó con la aprobación en general y el rechazo del 3 y 3.

"Ustedes la pidieron y el Gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazan? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada", agregó Ibáñez, lo que provocó una primera recriminación de la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, y el anuncio del congelamiento de las relaciones con el Gobierno.

Posteriormente, la senadora Rincón declaró que "el grupo de parlamentarios de Demócratas efectivamente cumplió con lo prometido, pese a la pequeñez de un diputado que llegó a insolencias máximas y que, además, es el presidente del partido del Presidente de la República, lo que nos parece que no está a tono con el objetivo de las y los parlamentarios".

"No sé qué pretende el diputado Ibáñez con 'iluminar a los y las diputadas' (...) Los parlamentarios, senadores, la directiva y los técnicos de Demócratas presentaron una minuta clara y precisa en esta materia: 4,2% a las cuentas de las y los trabajadores y 1,8% al financiamiento de un seguro de longevidad para que, acortando las tablas de mortalidad, se financiara la sobrevida. Entonces, el diputado Ibáñez cuenta la mitad de la historia y eso es lo grave", añadió.

En cuanto al congelamiento de relaciones de Demócratas con el Gobierno, la parlamentaria dijo que "es el diputado Ibánez, presidente del partido del Presidente de la República, quien ha hecho estas afirmaciones insolentes y absolutamente fuera de todo contexto".

"El Gobierno necesita los votos de Demócratas para avanzar en todos los proyectos, si votamos proyectos va a ser porque nos parezca bueno y no porque conversemos con el Gobierno (...) Tiene que haber altura de miras cuando estamos discutiendo temas sensibles para la ciudadanía", enfatizó.

Finalmente, aseguró que no ha recibido "ningún llamado, ninguna explicación, nada" y "nos parece que a ofensas públicas, disculpas públicas".

