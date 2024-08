Senadora Vodanovic oficiará al Presidente Boric para que se revise la concesión de Enel y CGE

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió el servicio entregado por las empresas eléctricas y anunció que pedirá al Gobierno revisar la concesión con Enel y CGE.

En conversación con Cooperativa, la senadora afirmó que "es un mercado donde no hay competencia, donde todo es ganancia; y forma parte del negocio no cumplir, porque es más barato no cumplir, no podar los árboles, no soterrar (el cableado), pagar la multa, que hacer lo que hay que hacer".

La timonel del PS señaló que oficiará al Presidente Gabriel Boric para que se revise la concesión de Enel y CGE, que "tiene la provisión en Maule, donde llevamos cortes de varios días, y en O'Higgins".

"Hay un problema que ya no tiene que ver sólo con un temporal, sino con una falta de servicio habitual, e incluso puede haber responsabilidades penales", acotó.

Asimismo, aseguró que "tenemos una falla importante del modelo y de quienes defienden al mercado como sacrosanto; el mercado también tiene graves problemas, y quienes dicen que el Estado es ineficiente, imagínense la ineficiencia que hemos visto aquí".

“¿Qué habría pasado si Enel fuera una empresa estatal? ¿Cómo estarían bramando los defensores de las empresas y las privatizaciones? Estarían aullando”, cuestionó.

