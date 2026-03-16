Senadora Sánchez cuestiona planteamiento de que el país atraviesa una situación de emergencia: "No es real"

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó el diagnóstico económico planteado por el gobierno de José Antonio Kast en sentido de que el país atraviesa una situación de emergencia.

“Aquí hay un relato de fondo que busca encontrar, mantener una situación de alerta y de emergencia que no es real. El relato de campaña fue el relato del gobierno de emergencia, y antes el relato de que el país se cae a pedazos, todo con un objetivo claro. No estamos viviendo una emergencia económica, es un relato que no sé cuánto va a durar”, comentó en entrevista con radio Pauta.

Además, reconoció que existen cuestionamientos al manejo fiscal, pero pidió “mirar el contexto completo de la economía”. Según explicó, “el país logró reducir la inflación desde niveles cercanos al 14% hasta cerca del 3%, además de registrar creación de empleo y crecimiento económico”.

Y planteó dudas respecto de algunas propuestas del Ejecutivo, especialmente las rebajas tributarias. A su juicio, “hay una incoherencia entre el diagnóstico económico y las medidas anunciadas”.

“No entiendo muy bien cuál es la lógica de presentar un momento de problemas económicos y al mismo tiempo hacer un anuncio que le haga al fisco recaudar menos”, señaló.

La senadora también se refirió al anuncio del plan de control fronterizo que contempla zanjas y otras obras en el norte del país. Sánchez valoró los esfuerzos por reforzar la vigilancia, pero expresó dudas sobre la efectividad de algunas medidas.

“Nosotros tenemos una frontera que es muy muy grande, muy muy grande, y no sé si unos kilómetros de zanja pueden efectivamente hacer una diferencia mayor”, indicó.

La parlamentaria afirmó que las cifras muestran una disminución de los ingresos irregulares en los últimos años y planteó que es importante mantener las políticas que ya han mostrado resultados.

En el plano político, Sánchez señaló que el Frente Amplio y otros partidos “deberán reorganizarse en el Congreso tras el cambio de gobierno”. Aunque existen diferencias entre las colectividades, sostuvo que “la oposición buscará coordinar posiciones para enfrentar la agenda legislativa”.

En educación, manifestó preocupación por eventuales cambios en el sistema de gratuidad y por el fortalecimiento del cobro del CAE. A su juicio, “limitar el acceso a la gratuidad universitaria podría afectar especialmente a quienes postergaron sus estudios por razones familiares o económicas”.

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