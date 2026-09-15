Senadora Provoste (DC) tilda de "desastrosos" los primeros seis meses del Gobierno y critica su gestión económica

La senadora DC Yasna Provoste lanzó una dura crítica a los primeros seis meses del Gobierno, cuestionando sus resultados en materia económica y laboral y acusándolo de una deficiente gestión.

La parlamentaria apuntó particularmente al estancamiento de la economía, el aumento de la inflación y los altos niveles de desempleo, además de cuestionar que el Ejecutivo no cuente, a su juicio, con un plan concreto para enfrentar la emergencia laboral que afecta a las familias del país.

"Este Gobierno tiene un serio problema de gestión, creo que uno a seis meses del Gobierno, dicho en palabras de ellos, no es mía, ya no es un Gobierno fome como decían los primeros meses, sino que cuando uno mira la información de la semana pasada, del Banco Central, la verdad es que este es un Gobierno con resultados bien desastrosos", aseguró Provoste en entrevista con Tele13 Radio.

En esa línea, la senadora cuestionó las proyecciones de crecimiento planteadas inicialmente por el Ejecutivo y advirtió sobre el impacto que tiene el escenario económico en los hogares.

Y comentó que el gobierno "prometió un crecimiento del 4% y va a terminar el año en un 0,3%, en un 0,5%, el desempleo en un nivel récord y no tenemos un plan para apoyar a las familias que buscan empleo y no lo encuentran, y tenemos una inflación subiendo a un rango de 4,5% y eso encarece la vida cotidiana de todas las familias de nuestro país".

La legisladora también apuntó al aumento del costo de vida y sumó a sus cuestionamientos la situación en materia de seguridad.

"Sube la bencina, los alimentos, la Unidad de Fomento y para qué vamos a agregar el componente de seguridad. Entonces, si uno lo podría colocar en un resumen, tenemos un estancamiento económico, alta inflación, desempleo récord y al mismo tiempo, la peor ejecución que se pueda tener en esta materia. Esto es lo que nos está dejando el Gobierno en seis meses", criticó.

SALA CUNA UNIVERSAL

Durante la entrevista, Provoste también fue consultada por el revés que sufrió el Gobierno en la Sala Cuna Universal, iniciativa que ha enfrentado dificultades durante su tramitación en el Congreso.

Al respecto, sostuvo que comparte el objetivo de avanzar en una política que termine con las actuales diferencias, aunque defendió la necesidad de revisar adecuadamente el proyecto antes de su aprobación.

“quiero que se acabe la injusticia de que mujeres en empresas con más de 20 trabajadoras tengan ese derecho, pero también en mi rol de senadora tengo la obligación de hacerlo bien y no a la rápida y mal".

En ese sentido, cuestionó aspectos de la propuesta que llegó al Senado.

“Llegó al Senado (el proyecto) antes que lo trabajáramos ni siquiera tenía la palabra niño en el texto. Creo que eso es bien claro de lo mal que muchas veces se hace este tipo de cosas", sostuvo.

Provoste atribuyó las dificultades para avanzar a un problema en el diseño del financiamiento y llamó al Gobierno a buscar acuerdos para destrabar la iniciativa.

Y aseguró que “lo que retrasa este proyecto es un mal diseño de financiamiento que no logró los votos necesarios y la responsabilidad inicial es construir acuerdos particularmente, los advertimos hace mucho tiempo que este diseño no cuadraba en los tiempos que estábamos viviendo".

La senadora planteó, además, mantener una participación del empleador en el financiamiento del beneficio.

"A nosotros nos parece que sería muy importante mantener el aporte del empleador, como existía en la propuesta de enero, que no era perfecta pero sí era mucho más sostenible, un financiamiento mixto que no cargue todo a un fondo que hoy está más necesario que nunca, pero que también fortalezca la institucionalidad pública", añadió.

PLAN DE EMERGENCIA LABORAL

Otro de los temas abordados fue el plan de emergencia laboral anunciado por el Gobierno. Provoste sostuvo que las medidas no pueden quedarse únicamente en anuncios y pidió que sean implementadas con rapidez.

"Estas medidas no sólo se tienen anunciar, sino que se tienen que activar. Tenemos una tremenda emergencia laboral en el país, esto es de las principales preocupaciones que tiene hoy día la ciudadanía. Lo hemos planteado permanentemente”, dijo.

En ese contexto, también hizo un llamado a los partidos oficialistas a respaldar las medidas que permitan enfrentar la situación laboral.

“Ojalá que los partidos que lo apoyan tengan la lealtad no sólo con un Gobierno que ayudaron a elegir, sino que también con la lealtad con la ciudadanía que es lo más importante", aseguró Yasna Provoste.

PRESUPUESTO 2027

Finalmente, la senadora DC apuntó al próximo Presupuesto 2027 y sostuvo que este debería tener un foco prioritario en la recuperación del empleo y la inversión pública.

Y añadió que “que el Presupuesto 2027 tenga un eje muy fuerte en reactivar el empleo. La señal que envió el Presidente, donde el presupuesto sólo iba a crecer el 1%, ahí lo que uno se plantea: primero, no se va a hacer cargo de esta gran urgencia que tienen las familias de nuestro país, tenemos el desempleo más alto en los últimos cinco años".

Para Provoste, el escenario actual requiere una respuesta concreta del Ejecutivo y un mayor respaldo a las carteras que tienen capacidad para impulsar proyectos de inversión y generar puestos de trabajo.

"Esto requería un plan, una activación y apoyar de manera muy decidida a los Ministerios que son fuertemente generadores de inversiones y mano de obra, estoy hablando del Ministerio de la Vivienda, de Obras Públicas, de Salud, también de Educación", finalizó.

PURANOTICIA