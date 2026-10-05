Riña en servicentro termina con transeúnte herido a bala en el centro de Santiago

Una persona resultó herida de bala durante un incidente registrado este lunes en un servicentro del centro de Santiago, luego de una riña que terminó con un sujeto efectuando disparos en la vía pública.

Tras el hecho, el GOPE de Carabineros desplegó un operativo luego de que el presunto autor ingresara a un domicilio.

El teniente coronel Pablo Alcaíno explicó que el procedimiento se activó tras la pelea y que los efectivos que ingresaron al inmueble no encontraron al involucrado ni armamento.

“Se produce una riña en este servicentro, después se producen unos disparos. Se solicitó equipo GOPE para ingresar a un domicilio, el equipo ingresó, pero al interior no se encontró armamento ni personas vinculadas al hecho”, aseguró.

El fiscal Javier Mayer Lacalle, de la Fiscalía Centro Norte, precisó que durante la discusión uno de los involucrados utilizó un arma de fuego y disparó contra el otro en plena vía pública. Sin embargo, los proyectiles alcanzaron a una persona que transitaba por el sector.

“Producto de esta discusión una persona hace uso de esta arma. El sujeto efectúa unos disparos en dirección al otro sujeto en la vía pública, disparos que impactan a una persona que pasaba por el lugar y que está siendo atendida en estos momentos”, comentó Mayer.

Respecto del estado de salud de la víctima, el persecutor indicó que “serían lesiones menos graves, no está en riesgo vital. En base a las lesiones que presenta si son con o sin salida de proyectil”.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el hecho. Según señaló Mayer, el tiempo requerido para concretar el despliegue del GOPE permitió que el presunto autor no fuera ubicado al interior del inmueble.

“Producto del ingreso de GOPE al lugar al que había ingresado el sujeto hubo un desfase de tiempo en que se requiere la concurrencia, por lo que hasta el momento no tenemos detenidos”, cerró el fiscal Mayer.

La Fiscalía Centro Norte continúa las diligencias para identificar al responsable de los disparos y esclarecer las circunstancias del hecho.

PURANOTICIA