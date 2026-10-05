Ministro Quiroz ingresa proyecto de Ley de Presupuestos 2027 al Congreso y afirma que "siempre hay apertura para perfeccionar"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, ingresó este miércoles al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, dando inicio formal a su tramitación legislativa.

La cartera informó que la propuesta "fue elaborada en línea con la trayectoria de consolidación fiscal definida por el Gobierno y busca compatibilizar una expansión responsable del gasto público con las principales prioridades para el próximo año. En ese marco, el proyecto pone énfasis en abordar las urgencias de la ciudadanía, fortalecer áreas prioritarias como seguridad y salud, y contribuir a recuperar el dinamismo de la inversión y el empleo".

El secretario de Estado explicó que "es una expansión moderada del gasto, es un presupuesto responsable, que tiene mucho énfasis en la reactivación del empleo, obras públicas y viviendas, y también en las cosas que ha pedido la ciudadanía, como seguridad. Están consagrados íntegramente los beneficios sociales que establecen las leyes”.

Ante los reparos de distintos sectores políticos, la autoridad pidió paciencia frente al cronograma de tramitación: “Debe haber muchas críticas, son miles de asignaciones y, repito, este es el minuto de los ministros del ramo de cada ramo y las subcomisiones, así que este proceso va partiendo, va a tomar cuatro semanas. Cálmense, vamos a tener la discusión y vamos a ir perfeccionando el presupuesto“, sostuvo.

Finalmente, señaló que “siempre hay apertura para perfeccionar el presupuesto y hacer lo mejor de las políticas públicas“.

Luego del ingreso de esta iniciativa comienza su discusión en el Congreso Nacional, proceso en el que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos presentarán los antecedentes fiscales, económicos y presupuestarios que sustentan la propuesta para 2027.

En el inicio de su tramitación legislativa, el Ministerio de Hacienda "reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, con miras a abordar la discusión presupuestaria y avanzar en acuerdos que permitan compatibilizar las prioridades para 2027 con la trayectoria de consolidación fiscal".

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