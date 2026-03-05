Senadora Provoste arremete contra proyecto que podría beneficiar a reos de Punta Peuco: “Fue un día muy negro para la justicia”

La senadora Yasna Provoste (DC) criticó la aprobación en general del proyecto de cumplimiento alternativo de penas, que podría beneficiar a los presos de Punta Peuco mayores de 70 años.

En conversación con Cooperativa, Provoste dijo que "la derecha prometió combatir el crimen organizado, pero busca liberar a los peores criminales".

La parlamentaria manifestó que "sin duda que ayer fue un día muy negro para la justicia y para la búsqueda de verdad" y cuestionó que senadores que impulsaron la iniciativa sean los mismos que suelen exigir mayor severidad frente al delito.

En esta línea, aseguró que la iniciativa "permite que violadores, pedófilos y homicidas puedan salir de las cárceles" y advirtió que se envía una señal equivocada en materia de seguridad.

Provoste señaló que durante la tramitación "no existió voluntad de modificar el proyecto, pese a los reparos planteados por distintos actores, entre ellos la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia".

Y adelantó que desde el oficialismo "buscaremos frenar el avance de la iniciativa mediante indicaciones y otras herramientas legislativas".

Por otro lado, Provoste confirmó que la bancada de la Democracia Cristiana no participará en el cónclave del oficialismo y calificó la invitación como "inoportuna e inapropiada".

La legisladora sostuvo que "su partido fue excluido desde el inicio del actual Gobierno, pese a haber respaldado la candidatura de Boric en la segunda vuelta presidencial".

Además, afirmó que durante el periodo de gobierno, "la Democracia Cristiana no fue considerada en espacios de diálogo político, como los comités políticos en La Moneda" y planteó que el comité "debería realizarse únicamente con las fuerzas que formaron parte de la coalición oficialista".

