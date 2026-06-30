Senadora Provoste arremete contra proyecto de Reconstrucción Nacional y advierte peligro de déficit fiscal

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, formuló duras críticas al proyecto de Reconstrucción Nacional, aprobado la semana pasada por la Sala del Senado y que actualmente continúa su tramitación en distintas comisiones.

En conversación con T13 Radio, la parlamentaria sostuvo que las rebajas tributarias contempladas en la iniciativa deben contar con un financiamiento permanente para evitar un deterioro de las cuentas fiscales.

"Lo que le decimos es que las rebajas de impuestos propuestas deben ser compensadas con ingresos permanentes, lo que es un acuerdo muy transversal de la oposición. Nuestra meta es proteger al país del déficit fiscal que todos los expertos, sin excepción, ven como el gran peligro de este proyecto", afirmó.

Provoste advirtió además sobre el impacto que, a su juicio, podría generar la propuesta.

"Bajar los impuestos a los que más tienen y que terminen pagando los pobres con más endeudamiento fiscal, claramente no le hace bien a nuestro país. Tampoco le hace bien a la gobernabilidad social ni a la arquitectura de derechos sociales que hemos construido de forma transversa durante muchas décadas", añadió.

La senadora por la región de Atacama llamó al Ejecutivo a construir un entendimiento amplio para abordar la discusión.

"Por eso le proponemos al gobierno un acuerdo amplio, transversal y sin descalificaciones para poder retomar un crecimiento que garantice gobernabilidad social, para que las familias del país estén en el centro de las preocupaciones del Estado", señaló.

Asimismo, recordó que la oposición presentó una propuesta conjunta al Gobierno tras semanas de trabajo.

"Una propuesta que se venía trabajando hace ya bastantes semanas. Lo que tal vez teníamos era una diferencia sobre el momento en que se planteaba. Creíamos que era mejor ir a la votación en general en contra, y a partir de eso definir un camino como el que finalmente hicimos", indicó.

En esa línea, destacó el respaldo alcanzado por la iniciativa.

"Fue suscrita por prácticamente todos. El único que se restó, no por el contenido del documento sino que por la frase final que decía 'por eso rechazamos el proyecto de megarreforma', fue el senador Pedro Araya (PPD), pero él igual compartía el sustento que estaba en el documento", enfatizó.

La legisladora rechazó además las versiones que apuntan a una falta de unidad dentro de la oposición.

"Durante mucho tiempo hemos escuchado y se ha tratado de instalar que la oposición está dividida. Falso. Llegamos a este documento suscrito por prácticamente todos, excepto uno que, insisto, estaba de acuerdo en los temas de fondo", aseguró.

Consultada por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, Provoste planteó la necesidad de revisar este mecanismo contemplado en la Constitución.

"Más bien pondría el acento en que creo que los juicios constitucionales merecen revisarse, por lo que presentamos un proyecto de ley con el exsenador Juan Antonio Coloma", explicó.

La senadora destacó que, pese a sus diferencias políticas con el exparlamentario, ambos coincidieron en impulsar esa iniciativa.

"Nadie podría decir que políticamente somos personas afines o cercanas, pero sí hay algo en lo cual tenemos un propósito común es en cuidar a nuestro país y las herramientas que nos entrega la Constitución", dijo.

Finalmente, defendió la propuesta para modificar las sanciones asociadas a las acusaciones constitucionales.

"Por eso, sin aspavientos, presentamos un proyecto de ley que busca básicamente modificar esta pena de la acusación de cinco años de exclusión, que sin duda es un exceso. Todo lo que elimine esta lógica de horadar una herramienta constitucional, siempre va a contar con mi apoyo", concluyó.

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