Senado aplaza votación del informe de la comisión mixta por la megarreforma ante riesgo de que fuera rechazada

La Sala del Senado suspendió la votación del informe de la comisión mixta sobre el plan de Reconstrucción Nacional debido al riesgo de que fuera rechazado.

Según La Tercera, entre los factores que complicaron la votación estuvo el anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de que rechazaría el informe; la salida de la sala de Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Vanessa Kaiser (PNL); y que los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y Matías Walker (Ind.) también se aprestaban a votar en contra.

Debido a esto, el Ejecutivo quedó sin los votos necesarios para aprobar el texto.

La decisión se materializó luego que el Gobierno retirara la urgencia de discusión inmediata y así se pospusiera la votación.

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que es probable que la votación se produzca después de la semana distrital. “Están los votos, pero no están acá”, dijo la autoridad.

La iniciativa requería 26 votos para su aprobación y según los cálculos oficiales, al Gobierno le faltaba un voto para alcanzar esa cifra.

Cabe señalar que el informe de la comisión mixta resolvía el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.

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