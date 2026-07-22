Nuevo balance por sistema frontal: 3.532 personas damnificadas y más de 6 mil permanecen aisladas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance del sistema frontal que afectó a la zona centro-norte del país.

La líder del Senapred entregó cifras de las afectaciones registradas:

13 personas fallecidas.

4 personas desaparecidas por presunta desgracia.

3.532 personas damnificadas, principalmente entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

1.553 personas albergadas, de las cuales 644 se encuentran en la región de Coquimbo.

6.157 personas aisladas, concentradas entre Atacama y Coquimbo.

150 viviendas destruidas.

3.750 viviendas con daño mayor.

23.030 viviendas con daño menor.

3.121 viviendas con daños aún en evaluación.

Además, señaló que durante este miércoles no fue necesario emitir nuevos mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para la población.

Las autoridades reconocieron que aún existen dificultades en el suministro de agua potable. En la provincia de Huasco se mantienen cortes de agua, por lo que se dispusieron 14 estanques para abastecer a la población mientras continúan los trabajos de reposición.

En la región de Coquimbo, Andacollo permanece sin suministro de agua potable y se instalaron ocho estanques para enfrentar la emergencia.

En tanto, entre La Serena y Coquimbo se busca ampliar gradualmente la red de abastecimiento hasta alcanzar 200 puntos de distribución, mientras que para este jueves se espera contar con 50 camiones aljibe operando en la conurbación.

Respecto de Ovalle, las autoridades informaron que desde este jueves cerca del 50% de la ciudad contará con agua no potable para fines sanitarios, porcentaje que esperan elevar al 100% durante la jornada siguiente.

En materia de suministro eléctrico, Pavez informó que en la región de Valparaíso permanecen 9.549 clientes sin energía, de los cuales más de 2 mil llevan más de 72 horas sin servicio.

En la región de Coquimbo, en tanto, continúan 21.450 clientes sin electricidad, mientras que 7.174 personas permanecen sin suministro desde hace más de tres días. La autoridad aseguró que las empresas y equipos de emergencia continúan desplegados en terreno para avanzar en la reposición del servicio y la recuperación de la conectividad.

PURANOTICIA