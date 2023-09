Senadora Paulina Núñez revela inédita aspiración política: "Sería un honor representar a RN en una elección presidencial"

Mientras aún mastica la derrota que le significó la elección interna de Renovación Nacional (RN), la senadora Paulina Núñez Urrutia repasó lo que serán sus próximos pasos tras sufrir un primer traspié en materia electoral durante su carrera política.

En lo que es su primera entrevista luego de haber quedado relegada en los comicios por la presidencia de RN, a manos del también senador Rodrigo Galilea, la parlamentaria por la región de Antofagasta dio a conocer una inédita aspiración presidencial.

En conversación con el medio Timeline, la legisladora reveló que le gustaría representar a su partido en una eventual primaria por la Presidencia de la República, donde se pueda enfrentar a figuras como Evelyn Matthei, Rodolfo Carter o José Antonio Kast.

"Así como la UDI tiene a Evelyn Matthei o a Rodolfo Carter; así como Republicanos a José Antonio Kast; en Evópoli tienen lo propio con Gloria Hutt o Felipe Kast; en el caso de Renovación Nacional no hay. Entonces, a partir de esta experiencia –que agradezco y que creo fue un tremendo paso que di en mi carrera– ya estamos trabajando para dos años más para ser una opción para presidir el partido o para estar disponible para lo que el Consejo General de RN resuelva", señaló la senadora Núñez.

De igual forma, sostuvo que "decidí dedicarle mi tiempo al mundo de lo público, a la política. Yo no me he dedicado ni a la actividad empresarial ni a ninguna otra que pueda chocar con los intereses de poner al país por delante. Y como en toda carrera, obviamente que sería un honor representar al partido en una elección presidencial. Es una decisión para lo cual falta mucho, que toma el Consejo General, pero yo en esta pasada lo que pretendía era presidir el partido; en ningún caso lo miraba como una plataforma para poder llegar a ser candidata presidencial".

La representante de Antofagasta comentó también que "es súper importante que entendamos que los proyectos son colectivos, y cuando un partido levanta una primaria del sector es el momento donde también puedes levantar un proyecto país. Nosotros tenemos un proyecto distinto al de la UDI, distinto al de Evópoli, evidentemente un proyecto país distinto al de Republicanos, pero eso lo tenemos que encarnar a través de un liderazgo que esté conectado, que tenga un sello de mujer, ojalá que venga de regiones, y si el partido que es el que decide mira una opción como la mía, obviamente yo me voy a preparar para eso. Tengo el tiempo a mi favor".

Acerca de su derrota por la presidencia de Renovación Nacional, la senadora Paulina Núñez indicó que "nunca había perdido una elección, por lo que no me siento derrotada. Al día siguiente nos juntamos con mi equipo y nos pusimos a trabajar para dos años más, cuando nuevamente tengamos elecciones internas o para lo que venga en Renovación Nacional, y para estar disponible".

También analizó el hecho de que RN "está muy fraccionado. Se requiere mayor unidad y acuerdos. Yo hice todo lo posible para ir con una lista que representara a todos los sectores. Creo que lo logramos con distintos nombres, pero también creo que a pesar que en la interna se nos tildó como «la lista de izquierda» o «progresista», nada más alejado de aquello, con el respaldo del 47% de los votos. Lamentablemente los poderes fácticos hicieron bastante".

Finalmente expuso que "creo que hay que ir avanzando en RN para poder tener orden en Chile Vamos, unidad con Republicanos, pero disciplina dentro de Renovación Nacional. Si esas cosas no se dan, difícilmente vamos a poder tener un partido que influya, un partido que ejerza un buen rol opositor en los años que nos quedan de ese lado de la mesa, y obviamente que gane elecciones".

