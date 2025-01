Senadora Claudia Pascual (PC): “El 6% de capitalización individual no lo apoyaremos"

La senadora Claudia Pascual (PC) destacó los avances en la Comisión de Trabajo del Senado respecto a la reforma previsional, como el aumento de la PGU a $250.000 y la regulación de las comisiones fantasmas.

Sin embargo, en Radio Nuevo Mundo advirtió que la distribución del 6% de cotización adicional sigue siendo un tema pendiente y enfatizó que su bancada no apoyará la capitalización individual del total de ese porcentaje. “Si me dicen que va a ser 6% de capitalización individual, eso no va a contar con nuestra votación”, aseguró.

Respecto a la condición de ser un debate aún abierto, la senadora indicó que hay varios aspectos a evaluar que pesan para decidir cómo votar, “sin poner el “no” de inmediato ni mucho menos el retiro, aunque tampoco poner el “sí” al cheque en blanco”, precisó.

“La idea es avanzar con las correlaciones que se tienen en su momento generando espacios para la mejora, los cambios y las transformaciones, dejando el espacio para el futuro”.

GAZA Y CUBA

La senadora también se refirió al tradicional punto de prensa que el Partido realiza cada 1° de enero y donde se da a conocer la mirada de la colectividad sobre temas trascendentes para el país.

Este año, dijo la parlamentaria, el presidente del PC, Lautaro Carona, hizo una revisión de los avances políticos y de la formulación de las políticas públicas del programa; las legislaciones y los temas preocupantes para el mundo y para el medio nacional.

Frente a los ataques israelíes en la zona de Gaza que no dieron tregua siquiera en las vísperas de un nuevo año, Claudia Pascual expresó su preocupación por la inhabilidad con la que han actuado los organismos multilaterales ante la ofensiva de Israel con consecuencias genocidas.

Asimismo, criticó el veto que se ha aplicado a la expresión internacional que busca terminar con el bloque económico de Cuba donde más de 180 países han votado por su levantamiento.

PURANOTICIA