Senadora Aravena por baja de Evelyn Matthei en encuestas: "Es tiempo de hacer una reflexión"

La senadora independiente y exmiembro de Republicanos, Carmen Gloria Aravena, comentó sobre la baja en las encuestas que ha mostrado la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con Infinita, Aravena dijo que “Matthei lleva mucho tiempo haciendo campaña y eso es un desgaste propio del tiempo, pero creo también que es momento de hacer una reflexión en el comando respecto de qué no se está haciendo bien”.

“Punteó en las encuestas durante mucho tiempo, y en muy poco tiempo también ella baja sostenidamente siendo, en mi opinión, una muy buena candidata”, indicó.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que “no es un problema de la candidata, sino más bien de la estrategia del comando sobre todo en materia comunicacional”.

“Ella tiene un programa muy sólido (…) y hoy día eso no se conoce. Entonces, creo que la ciudadanía lo requiere conocer, mientras eso no se concrete no va a cambiar el escenario”, añadió.

Aravena recalcó que se debe tener “más estrategia en términos de comunicar lo que se ha trabajado y que comience a operar en todo Chile una estructura que permita bajar la propuesta de ella”.

En cuanto al escenario presidencial, la senadora manifestó que “hoy día está ganando Jara y yo veo difícil que Kast le gane en una segunda vuelta. Ella es empática y sobre todo es una persona que hoy día va a tener un apoyo trasversal”.

“En el momento que Kast entre a debates, entre a plantear su programa de trabajo y los equipos que son muy débiles, yo creo que va a ir bajando en las encuestas”, aseveró.

PURANOTICIA