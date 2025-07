Ministro de Educación y posibilidad de sumarse a comando de Jeannette Jara: "Tendré que conversarlo con el Presidente"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la opción de eventualmente dejar su cargo para sumarse al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

En conversación con ADN, Cataldo dijo que “tendrá que conversarlo ella con el Presidente” y sostuvo que “el Partido Comunista me pidió que me pusiera a disposición del Presidente para ser subsecretario primero, después ministro. Y en ese sentido, uno le debe una lealtad al Presidente hasta el final de la gestión".

En ese sentido, el titular del Mineduc señaló que “si es que hay una proyección diferente respecto a qué es lo que debo hacer yo, es algo que se tendrá que conversar".

Respecto a si ha tenido conversaciones con Jara o líderes del PC sobre dejar su puesto y sumarse a la campaña, el secretario de Estado dijo que no tener “tiempo para eso. O sea, de verdad que si uno le dedica un segundo a pensar en ‘qué pasaría si...’, uno se vuelve loco".

Pese a esto, Cataldo no descartó tajantemente la posibilidad y expresó que “no me gusta decir ‘de esta agua no beberé’, hay muchos ejemplos de cosas que se han dicho y que después terminan ocurriendo exactamente al revés, pero hoy mi cabeza está puesta en la tarea del ministerio”.

“Si a mí me convocan, y si efectivamente hay una conversación entre la candidata y el presidente, y el presidente está de acuerdo, es muy probable. Ahora, yo no sé si eso ha ocurrido, no sé si está ocurriendo, no sé si va a pasar. Y como no lo sé, y no me gusta comerme la cabeza con hipótesis ficticias, y como la tarea que tengo por delante es tan grande y es tan estratégica para el país, que de verdad no lo pienso”, complementó.

