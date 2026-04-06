Senador Squella revela que aún no existe claridad si el Plan de Reconstrucción Nacional ingresará esta semana al Congreso

La incertidumbre marca el ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso. Tras su participación en el comité político desarrollado en el Palacio de La Moneda, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que no existe certeza sobre si la iniciativa legal será presentada durante la presente semana, pese a que dicha acción se encontraba originalmente presupuestada.

Respecto a los motivos que mantienen en pausa el envío del articulado, el senador sostuvo que “faltan algunos trámites todavía para poder presentar este proyecto tan importante para revitalizar la inversión y el crecimiento en Chile”. De esta manera, el proyecto que busca reimpulsar la economía nacional deberá esperar la resolución de gestiones pendientes.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ingreso se materializara este mismo lunes, Squella reveló que fue el propio vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien notificó la existencia de diligencias inconclusas. “nos informó el vicepresidente de la República (Claudio Alvarado) hoy día de que faltan algunos trámites que hacer”, comentó el senador.

En esa misma línea, el dirigente político profundizó en la complejidad de la coordinación interministerial requerida para el proyecto, añadiendo que “no tengo claridad si estos van a alcanzar a hacerse dentro del día. Recuerden que esto tiene miradas distintas, todas en el contexto de la reactivación, pero por cierto que aplica digamos la mirada de más de una cartera y eso en definitiva pasa por tener reuniones que todavía no las han podido celebrar”.

Por otro lado, el senador explicó que la agenda de las autoridades y los parlamentarios está actualmente focalizada en la tramitación de leyes que aborden la crisis de seguridad en los establecimientos educacionales. Según Squella, “si hay algo que hoy día está ocupando la atención de los legisladores y del gobierno es hacerse cargo respecto de las situaciones de violencia que se están viviendo en las aulas. Y por lo mismo tanto los representantes de los distintos partidos políticos y los ministros que participaron en el comité político coincidieron en darle celeridad al trabajo precisamente en esta materia”.

Durante la instancia, también se le preguntó al líder republicano sobre las similitudes entre esta propuesta y el plan anunciado semanas atrás por el Presidente José Antonio Kast. Al respecto, el parlamentario enfatizó que el foco principal es la urgencia económica que atraviesa el país, exacerbada por factores externos.

“Todo gira en torno a la reactivación económica que hoy día me da la impresión de que todo Chile comparte que es una urgencia. Más teniendo en vista la crisis por la cual nos encontramos atravesando a propósito del alza del valor del petróleo. Son medidas que apuntan a reactivar, a ser menos burocrático el desarrollo de una iniciativa de inversión”, declaró Squella.

Finalmente, el timonel descartó la viabilidad de fraccionar el proyecto de ley, una solicitud que ha emanado desde diversos sectores del Congreso. Para Squella, la naturaleza técnica de la propuesta exige un tratamiento unitario bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

Sobre este punto, concluyó que la división es compleja “porque desde el punto de vista de la idea muchos que es la reactivación económica, todo necesariamente tiene que pasar bajo la mirada de Hacienda y desde ese punto de vista creo que lo más razonable y prudente es que quienes van a desarrollar precisamente el conocimiento específico de las materias, algunas de ellas bastante técnicas, sean quienes puedan profundizar el trabajo artículo por artículo”.

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