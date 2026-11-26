El senador socialista Gastón Saavedra anunció que su par Juan Luis Castro, también militante del PS, dejará la presidencia del Comité del Socialismo Democrático, luego de la polémica generada por el retiro de permisos constitucionales y la eventual falsificación de firmas digitales.

En conversación con Radio 13c, Saavedra reconoció que la situación ha generado consecuencias para el sector y sostuvo que "es una situación mala, evidentemente afecta la imagen y eso significa que va a haber que hacer algunos cambios que ya vienen, sobre todo en la bancada".

"Nosotros tomamos decisiones, hemos hecho análisis y la autocrítica interna, tenemos la disposición a resolver nuestros problemas y será público cuando lo estimemos", añadió el parlamentario.

En esa línea, confirmó que la continuidad de Castro al frente de la instancia ya fue descartada, señalando que "entendemos que no puede continuar Juan Luis a la cabeza de esto, esto es una decisión tomada y lo resolveremos lo antes posible para que esta situación se zanje ahí para que no tengamos dificultades".

Castro reconoció haber realizado, sin consultar previamente, las gestiones para retirar los permisos constitucionales de ausencia de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Ind-PPD), mientras ambos participaban en la gira del Presidente Kast. La maniobra tenía como objetivo modificar los quórums durante la tramitación del Presupuesto 2027.

En tanto, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio por una eventual falsificación de firma electrónica. En esta causa figuran como imputados el senador Juan Luis Castro y la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, quien también habría estado involucrada en la maniobra.

PURANOTICIA