La Fiscalía ECOH y Carabineros investigan el homicidio de un hombre ocurrido durante la madrugada de este jueves en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana. La víctima presenta un impacto de proyectil balístico en el cráneo.

El crimen quedó al descubierto cerca de las 3:30 horas, en el sector de las calles Fernando de Luque con Juan Francisco Larraín, luego de que vecinos escucharan un disparo y alertaran a Carabineros sobre lo ocurrido.

En el lugar, el fiscal ECOH Sebastián Gana informó que "se trata de una persona aparentemente adulta. No tenemos claridad aún de la nacionalidad ni de la identidad. La dinámica tampoco la tenemos establecida, toda vez que recién se está trabajando el sitio del suceso".

Por su parte, el capitán José Miguel Gacitúa señaló que "se busca esclarecer la dinámica y establecer fehacientemente la causa de muerte de esta persona, que aún no es identificada. Sin embargo, se está realizando el levantamiento de la evidencia para posteriormente hacer análisis científico y establecer de manera categórica tanto esta dinámica de los hechos como la identidad del fallecido".

"De manera preliminar, no podemos establecer si corresponde a un ajuste de cuentas o si se trata de un robo. No tenemos suficientes elementos objetivos para poder establecer si alguno de estos antecedentes responde al móvil de por qué habría ocurrido este lamentable hecho", añadió.

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