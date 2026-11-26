El parlamentario sostuvo que no existen condiciones para una alianza mientras persistan los cuestionamientos al Gobierno y las peticiones de cambios políticos, marcando distancia ante un eventual respaldo de ese bloque a una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
El diputado republicano Agustín Romero descartó la posibilidad de conformar una coalición con Chile Vamos, debido a las críticas que han surgido desde ese sector hacia el Gobierno. Incluso, marcó distancia ante la eventualidad de que algunos de sus integrantes respalden una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.
En declaraciones al podcast "Cómo te lo Explico", recogidas por La Tercera, el parlamentario abordó la posibilidad de que Chile Vamos apoye el libelo contra Rabat y fue categórico al señalar que "claramente no hay ninguna posibilidad de una coalición".
"Para tener coalición lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a defender siempre nuestro gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que no hay posibilidad, al menos yo no estoy de acuerdo tampoco", añadió.
En esa misma línea, también cuestionó las críticas y solicitudes de cambios al interior del oficialismo, señalando que "cuando tenemos personas dentro del mismo grupo, que muchas veces andan pidiendo cambios de gabinete, cambios de conducción política, que se necesita cirugía mayor, cosas de ese tipo, no tenemos una coalición".
Pese a las diferencias, Romero reconoció que existen sectores con los que han logrado mayores acercamientos políticos. En ese sentido, destacó que "hemos tenido mejores entendimientos con unos que con otros", mencionando a la UDI, partido con el cual "nos hemos entendido bastante bien, pero creo que también este tema de decir hagamos coalición es para nosotros mucho más profundo".
PURANOTICIA