Senador Quintana pone en duda relación con el PC si mantiene posición sobre Venezuela

“Si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”, afirmó el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana.

En entrevista con La Tercera, el dirigente del partido oficialista abordó la fractura que se generó por la postura de los comunistas respecto del régimen de Maduro tras las elecciones en ese país.

El senador, además, cree que el resultado de las municipales será parejo con la derecha, lo que les permitirá tener opciones en la elección presidencial del próximo año, donde espera que la ministra del Interior, Carolina Tohá, asuma la representación del bloque.

“Hemos tenido son algunos disensos internos dentro del oficialismo, que naturalmente han generado complicaciones, incomodidad en algunos sectores, pero tenemos que ser capaces de administrarlo”, dijo Quintana, en referencia a las controversias en torno a la posición del Partido Comunista por los comicios en Venezuela.

“Se puede administrar ese disenso, porque el Presidente es quien conduce la relación internacional y porque quien ha manifestado esta diferencia es fundamentalmente el PC, y el PC no está ni siquiera en el órgano que ejecuta la política exterior, que es la Cancillería”, afirmó.

“El PC hoy día no ha hecho algo nuevo respecto de Venezuela. Lo que pasa es que esa línea hoy día claramente tiene mayores efectos, porque no es lo mismo el haber mantenido esa línea de apoyo al régimen de Maduro hace cinco años que haberla tenido, incluso, al inicio del gobierno del Presidente Boric, que tenerla ahora cuando hubo un proceso electoral que todo el mundo sabe que es fraudulento”, aclaró.

En ese sentido espera “que sepamos sobrellevar las diferencias, porque tenemos por delante tareas ineludibles y muy importantes, como son las elecciones municipales y gobiernos regionales”.

En cuanto al futuro de la convivencia en el bloque oficialista y a la calidad de las relaciones con el PC, el presidente del PPD se mostró partidario de “revisitar” esa situación.

“Yo no he usado el verbo revisitar, pero me parece que puede ser adecuado, pero sí es una cosa que va a haber que volver a mirar. No es lo mismo hacer un pacto en el 89 que hacer un pacto político electoral hoy día. Ni siquiera lo era hace tres años, porque el tema Venezuela tiene consecuencias, tiene efectos muy devastadores en la región y particularmente en Chile”, afirmó.

“También tiene que haber conclusiones profundas respecto del valor de la democracia y de los derechos humanos. Por eso es un tema que va a ocurrir en su momento”, agregó Quintana, quien planteó también que “si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

“Sería muy lamentable que por la porfía de seguir siendo obsecuentes con Maduro se ponga en riesgo la continuidad de estos pactos”, aseveró el senador, quien plantea que este asunto debe quedar resuelto antes de enero, cuando le corresponde asumir en Venezuela a la coalición que ganó la elección.

Consultado sobre la mejor carta presidencial del bloque pensando en la presidencial del próximo año, Quintana comentó que “Bachelet tiene un liderazgo potente, sin duda, y ella asumió contribuir, con el centro que encabeza y con los distintos partidos, en la municipal. Y eso nosotros lo encontramos muy saludable y lo valoramos enormemente. Yo he sido testigo cuando ella ha ratificado que no va a ser candidata”.

“Yo más bien al liderazgo de Bachelet lo compararía con el de (José Luis) Rodríguez Zapatero en España, que cumplió un rol, primero promoviendo la unidad y luego favoreciendo el triunfo de (Pedro) Sánchez. O como seguramente ya lo ha hecho, y lo va a seguir haciendo, (Barack) Obama con Kamala Harris en Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, descartó que la figura de Bachelet eclipse de algún modo a la mejor posicionada de su partido, la ministra Carolina Tohá.

“Yo no me imagino ninguna controversia entre Bachelet y Tohá”, afirmó. “Queda mucho tiempo para la elección presidencial y todos aplaudimos el rol que está teniendo Bachelet en este apoyo en la municipal. En cambio, Tohá está liderando tareas complejas en un momento determinado”.

Agregó que “Carolina Tohá representa el justo punto de intersección entre las generaciones de Bachelet y Boric, un electorado que será fundamental para ganar la elección presidencial”.

“Ella fue convocada al gabinete porque sus capacidades y habilidades políticas sobresalen nítidamente, incluso ante los ojos de quienes antes fueron críticos de su liderazgo. No tengo dudas de que hoy día es la persona más preparada para encabezar un nuevo ciclo en la centroizquierda chilena”, destacó el presidente del PPD, partido al que pertenece la ministra del Interior.

Su futuro político, comentó, se comenzará a definir después de las elecciones municipales. “No digo que sea el momento para tomar decisiones, pero ahí se inician las conversaciones ya formalmente”, sentenció.

