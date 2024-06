Senador Quintana descarta persecución al Partido Comunista por prisión preventiva de Jadue: "no cabe ni existe esa posibilidad"

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó este martes la prisión preventiva decretada la jornada de este lunes contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de caso Farmacias Populares.

En diálogo con Radio Pauta, el senador descartó que la formalización del jefe comunal sea una persecución política al PC, como lo señaló la diputada Carmen Hertz. “No lo comparto ni para procesos de corrupción, ni para otro tipo de delitos”, dijo.

“No creo eso. No leo de otra manera porque no está establecido en nuestro sistema, no cabe ni existe esa posibilidad, por lo tanto, es una presión. Yo creo que los tribunales o una jueza de garantía no puede estar sometida a una presión”, dijo Quintana.

El legislador señaló que la situación “es fuerte, pero convengamos que las normas del proceso penal que han sido fijadas en democracia, y de forma unánime, están ahí y son conocidas por todos y no cabe en esto las defensas corporativas, presión política a tribunales”.

“Desde ese punto de vista, creo que me ha sorprendido y creo que no ayuda a la defensa democrática algunas cosas que hemos visto en estos últimos días. Lo que cabe en proceso penal es una sola defensa, que es la penal, que hacen los abogados, la presión política no cabe en el proceso”, explicó.

ABORTO LEGAL

También el senador PPD se refirió a las críticas formuladas por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sobre la decisión del Presidente Boric de incluir la discusión del aborto libre en la agenda de la Cuenta Pública.

En este sentido, el senador sostuvo en Radio Pauta que el aborto ha sido siempre un tema central para el PPD y rechazó la idea de que su discusión pueda entorpecer otras reformas en la agenda legislativa. “No parece que esto debiese alterar la agenda ni condicionar otras áreas de reforma”.

