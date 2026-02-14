Senador Pedro Araya critica gestión del Presidente Boric y la influencia del Partido Comunista en decisiones clave

En medio del receso legislativo de verano y a pocas semanas del término del mandato del Presidente Gabriel Boric, el senador Pedro Araya (PPD) realizó un balance crítico de la administración, abordando tanto su legado como el escenario político que se abre tras el cambio de ciclo.

Araya se refirió a controversias recientes, como la asignación de recursos públicos a un festival cinematográfico y el debate sobre la ayuda humanitaria a Cuba, señalando que “es evidente que aquí hubo presión del PC y el Gobierno terminó cediendo”. Advirtió que enviar recursos a un régimen sin transparencia puede interpretarse como apoyo político involuntario.

Al evaluar globalmente la administración, el senador afirmó que le pondría un 4. Destacó logros como copago cero en Fonasa y la reforma previsional, pero criticó deficiencias en la gestión de seguridad y la soberbia inicial del Ejecutivo. “Hubo un sector del Gobierno que nunca entendió que la seguridad de la gente era un problema del día a día”, señaló.

Sobre la proyección política del oficialismo, Araya fue tajante: “No, la alianza se terminó absolutamente. No hay posibilidad de parche”. Reiteró que el Presidente Boric debe hacer un profundo mea culpa por la relación del Frente Amplio con el Socialismo Democrático.

El senador resaltó que sin el Socialismo Democrático el Ejecutivo “habría naufragado prontamente”, criticando la falta de reconocimiento hacia su aporte en la estabilidad del gobierno.

Mirando hacia el futuro, Araya anticipó un período político complejo tras el triunfo de José Antonio Kast, interpretándolo como un castigo ciudadano al desorden del actual gobierno: “La gente terminó votando por Kast no por su candidato, sino porque se cansó del desorden”, dijo.

Finalmente, llamó a la reflexión estratégica dentro del PPD antes de definir liderazgos y advertir sobre las movilizaciones sociales sin objetivos claros: “La movilización social porque sí no tiene ningún sentido”, concluyó, criticando la incapacidad de ciertos sectores de la izquierda para interpretar los cambios sociales.

