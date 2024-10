Senador Ossandón y la derrota de Rubilar: "No quiso nunca entender que Puente Alto no era una comuna de derecha"

El senador Manuel José Ossandón (RN) se pronunció sobre la victoria de Matías Toledo en Puente Alto, quien superó a Karla Rubilar (Ind-pacto Chile Vamos), y se convirtió en el nuevo alcalde para el periodo 2024-2028.

El legislador que fue alcalde de la comuna durante tres períodos (2000-2012), comentó en radio Universo que “no existe una dinastía de la derecha” en la comuna, al ser consultado sobre los 24 años de hegemonía de dicho sector político.

“Puente Alto ha sido siempre de izquierda. Gran parte del error de Karla Rubilar es que no quiso nunca entender que no era una comuna de derecha y que por mí a Sebastián Piñera no lo quieren”, sostuvo el parlamentario.

Respecto a la figura de Matías Toledo, el senador de RN indicó que “hizo la pega. Lleva cuatro o cinco años trabajando”.

“El resultado de la elección no es porque Toledo haya hecho una campaña maravillosa, sino que esto se debe a que realizó la misma en un plazo de 4 o 5 años, trabajando en la calle y no aflojó nunca", explicó.

“La campaña tuvo muchos recursos, ya que daba alimento. Considera que existía un grupo que lo estaba apoyando firme, no fue porque cayó del cielo”, agregó.

De acuerdo con la visión de Manuel José Ossandón, el resultado final en Puente Alto grafica el voto de castigo hacia la administración que lidera Germán Codina (RN). En este sentido, el legislador explicó que “durante los primeros ocho años, siguió con el vuelo nuestro y los últimos cuatro él se creyó candidato a presidencial y dejaron botada esa comuna”.

Matías Toledo, independiente, consiguió 172.015 sufragios (51,53 %), y se impuso a Karla Rubilar de Chile Vamos, quien logró 124.484 preferencias (37,29 %).

