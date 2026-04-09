Senador Ossandón por agresión a ministra Lincolao advierte que "hay personas que están organizando todo eso, quieren violencia, caos"

Tras los incidentes registrados en la Universidad Austral en Valdivia, donde la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue víctima de una agresión, surgieron fuertes reacciones en el ámbito político.

Una de las voces más críticas fue la del senador Manuel José Ossandón (RN), quien exigió sanciones ejemplificadoras al advertir que "en Chile tienen que empezar a haber consecuencias" frente a los actos violentos.

En esa misma línea, el legislador apuntó a una articulación detrás de estos hechos, afirmando que "hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos".

Durante una conversación con radio Pauta, el parlamentario recalcó la necesidad de identificar y procesar a los autores del ataque. Al respecto, fue categórico al señalar: "Los jóvenes que usan la violencia, los jóvenes que atentan contra las personas tienen que tener consecuencias y yo creo que aquí hay que perseguir hasta el final a los que hicieron eso".

Para enfrentar este tipo de escenarios, el congresista valoró la reciente Ley de Inteligencia, subrayando que esta normativa "tiene un montón de herramientas que antes no teníamos para empezar a usar la Inteligencia porque de ahí, de ese grupo, hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos".

Asimismo, envió un mensaje directo a los involucrados en los desórdenes: "Los chiquillos creen que va una ministra que la pueden insultar, que le pueden pegar, no señores, eso se acabó".

EVALUACIÓN DEL PRIMER MES DE GOBIERNO

Al analizar los primeros treinta días de la administración del presidente José Antonio Kast, el senador respaldó la estrategia del Ejecutivo frente a la delincuencia. "Las medidas de seguridad no se anuncian, se hacen", sentenció. Además, destacó los resultados operativos que, a su juicio, han pasado desapercibidos: "Se ha hecho un trabajo tremendo, y el número es muy grande, de personas que han sido detenidas, que tenían orden de aprehensión y que eran peligrosas y eso no se dice". Para complementar su postura, precisó que "se están tomando medidas que son muy concretas, medidas que no son públicas y que se tienen que hacer".

Pese a su defensa, admitió que las transformaciones profundas tomarán tiempo debido a las condiciones heredadas. "Es evidente que no existan cambios si están los mismos carabineros, tienen las mismas herramientas, tienen un presupuesto hecho por los anteriores", argumentó. En cuanto a la situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el legislador lamentó los cuestionamientos recientes hacia su figura, expresando que "Desgraciadamente hay una polémica estúpida que involucraron a la ministra que en vez de estar trabajando tiene que estar dando explicaciones".

AUTOS BLINDADOS Y POLARIZADOS

Otro punto de preocupación para Ossandón es el vacío legal existente sobre la modificación de vehículos. Sobre este tema, lanzó una dura advertencia: "Si yo blindo un auto y lo vendo lo puede comprar un narco, lo puede comprar el crimen organizado, por tanto, la desregulación y el peligro de la industria que estamos creando es inmensa".

Conectando este problema con la seguridad de las autoridades, reflexionó: "Ayer atacaron a una ministra, se está dando una dinámica, alguien está organizando un ambiente malo que espero que la gente lo empiece a rechazar porque la gente no quiere violencia. Pero a mí me parece que el auto de una ministra de Estado tenga una autorización especial para usar polarizado con ciertas condiciones de seguridad, pero eso no lo puede tener cualquier ciudadano y hoy día uno sale por Santiago y lo que más ve son autos polarizados negros".

RESPALDO ANTE EL ALZA DE COMBUSTIBLES

En el tramo final de sus declaraciones, el senador abordó el polémico incremento en el precio de las gasolinas, justificando el actuar del Ejecutivo. "El Presidente Kast tuvo una baja de popularidad tremenda solo por enfrentar correctamente un tema", aseveró. No obstante, concedió que hubo fallas en la entrega del mensaje a la ciudadanía: "La forma como se informó la medida valiente y correcta del tema de las bencinas faltó ahí un poco de experiencia, experiencia que tiene que irse tomando con todo el resto".

Para ilustrar lo complejo del escenario económico inicial, el parlamentario utilizó una metáfora: "A qué gobierno en el mundo le llega un balde de agua no helada, agua con hielo, cuando viene entrando y que tiene que subir todos los combustibles 500 pesos, eso es una brutalidad".

Finalmente, cerró su intervención con una férrea defensa a la responsabilidad fiscal de la actual administración: "Yo no sé cómo no lo colgaron en la plaza pública, pero lo hizo, le aseguro que cualquier otro gobierno no lo hubiera hecho, y se hubiera endeudado, pero la deuda hay que pagarla".

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