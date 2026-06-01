Presidente de Corma por atentados forestales: “¿Quién va a invertir si te pueden quemar?"

El presidente de Corporación de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, se refirió a los atentados forestales, planteando que se deben fortalecer a las policías y las capacidades investigativas".

En entrevista con La Tercera, manifestó que "lamentablemente al sector forestal se le ha atacado por muchos años, ya sea a los transportistas, los distintos proveedores de servicios, y contratistas forestales, que les queman las máquinas y les han asesinado gente".

"Mucha gente atribuía a que era el conflicto mapuche, indicando que los mapuche y el sector forestal no podían coexistir. Eso no es así. Hay grupos violentistas que se han aprovechado de esto para generar actividades ilícitas, actividades violentas, tomar zonas, como por ejemplo Temucuicui. Entonces se generó esta imagen contra el sector", declaró.

En esta línea, el presidente de Corma planteó que se deben "fortalecer a las policías, fortalecer las capacidades investigativas y también ver qué pasa que el Poder Judicial no está generando las condenas suficientes". También, apuntó a que se debe apoyar "a las pymes madereras.

En materia de seguridad, dijo que "llevamos varios años ya, desde antes el gobierno del Presidente Boric, trabajando mano a mano con las autoridades. Desde el año 2022, que fue cuando se dictó la ley del robo de madera, bajó mucho el tema de los atentados, eso hay que reconocerlo. Bajó de un peak de 104 por año a niveles de hoy día".

"Este año se proyectaban hasta hace poco 12, a pesar de que ahora hemos tenido represalias, quizás por lo que se ha ido haciendo en estas entradas a Temucuicui, estos arrestos de líderes. Es muy pronto para poder saber cuál va a ser el resultado", precisó.

Además, indicó que "no podemos retroceder en soltar la mano. Hay que mantener la presencia en las regiones: es importante que la presencia militar esté allí. Hay que intensificar, darle potestades a las policías para mayores capacidades investigativas, interceptación de teléfonos, etc., para poder anticiparnos a estos delitos; porque son los mismos...en las mismas zonas se repiten los atentados y los incendios".

Al ser consultado sobre si se ve en peligro la continuidad del sector, O’Ryan afirmó que "queda por mejorar siempre, pero necesitamos ciertas condiciones mínimas. No puede ser que un sector viva bajo ataque, ¿quién va a invertir US$3 mil-US$ 4 mil millones si no tiene abastecimiento y, si más encima, plantas y te pueden quemar?".

Finalmente, planteó que "el Estado tiene que darnos esa garantía, porque si se sigue quemando a una razón de 100 mil hectáreas o 200 mil hectáreas cada dos o tres años, nos vamos a quedar sin sector. Si ya bajamos de 2 millones de hectáreas a 1,4 millones. Son 250 mil empleos. Ya vemos todo el desarrollo de un sector de futuro. Hay regiones completas que viven de esto. Entonces, es relevante que el Estado se tome muy en serio este sector, que lo vea como debe ser".

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