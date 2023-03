Senador Moreira ante fallo del TC por indultos presidenciales: "Termina legitimando la impunidad"

A la "responsabilidad política" del presidente Gabriel Boric apuntaron parlamentarios de oposición después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazase el requerimiento presentado contra siete de los 13 indultos.

El recurso buscaba dejar sin efecto el beneficio entregado al exfrentista Jorge Mateluna y a seis condenados por delitos cometidos en contexto del estallido social: Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana, Luis Castillo, Jordano Santander y Brandon Rojas.

Después de la resolución, el senador Iván Moreira (UDI) acusó en Meganoticias que es "una muy mala noticia para todos los chilenos. Sucede que el TC, con todo respeto, termina legitimando la impunidad".

"Todos sabemos, y en la mente de los chilenos va a quedar totalmente claro, que el presidente Boric indultó delincuentes, personas con prontuario, personas condenadas", añadió.

Sin embargo, Moreira apuntó a legisladores de su sector por la amenaza de acusación constitucional contra el Presidente en caso de que el TC acogiera el recurso. "Es desafortunado, es ligar dos cosas que no corresponden justo cuando hay un tribunal que tiene que incidir", complementó.

Luego, el senador acusó que el Gobierno "no respeta los Derechos Humanos, y no los respeta porque atropella a las víctimas inocentes de la delincuencia y de la violencia. No puede ser que los DDHH sean solo para defender a la izquierda. Pero para el ciudadano común, que es víctima de la delincuencia, no hay ningún resguardo".

Además, pidió revisar la facultad de entregar indultos: "Hemos presentado un proyecto de ley para que el Presidente no tenga esta facultad. Porque hay presidentes que la aplican en conciencia, con seguridad, pero otros como este que abusan de la ley. En ese caso, prefiero que no haya ningún tipo de indultos".

En esa línea, aludió a Punta Peuco: "Hay soldados que están muriéndose de 70, 80 o 90 años. Y para ellos no hay indulto de nada, no hay humanidad, no hay Derechos Humanos".

En tanto, su par Rojo Edwards (Republicanos) aseveró que "es una decisión que se esperaba. No nos llama mucho la atención. Pero esto no cierra el problema, y el problema principal es que tenemos un Presidente que, sabiendo o teniendo la información, liberó a muchos delincuentes".

"Hoy, estos delincuentes están por las calles, y la gente quiere más seguridad. Por lo tanto, si bien el TC cierra una arista constitucional, queda una arista política que es mucho más grave. Y para cerrarla, a mi juicio, lo que tiene que hacer el Presidente es dar una señal clara primero, de apoyo a Carabineros, segundo, de que está con las víctimas, y tercero, que está disponible para meter preso a los delincuentes, que es lo que no ocurre con esta materia de los indultos", sentenció.

SCHALPER APUNTA A COMISIÓN INVESTIGADORA

Por su parte, el diputado Diego Schalper (Renovación Nacional) indicó a 24 Horas que la discusión ahora debe girar en torno a lo político y acusó que la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados sobre los indultos no ha podido instalarse por culpa del oficialismo.

"Lo primero, los fallos se respetan, eso creemos en el estado de derecho. Pero lamentamos mucho la presión que ha hecho el Gobierno en la previa, tanto con las declaraciones de sus ministros como también con el cambio de tabla de la presidenta en el tribunal. Nos parece que es una cosa imprudente", criticó.

"Era un fallo previsible y lo que dice es muy simple, es que el Presidente ejerció una facultad indelegable. Por lo tanto, la pregunta cambia: ¿Por qué el Presidente ha ejercido esta facultad respecto a gente con amplio prontuario? Empieza a ser política, y la vamos a hacer valer en la Comisión Investigadora de la cual formo parte", añadió.

Afirmó que si bien "el Presidente ha cumplido el estándar constitucional", recalcó que "es el piso de la conversación".

"Pero la pregunta que sigue es, ¿ha cumplido con el estándar político?, ¿se va a hacer responsable de que su ministra diga públicamente que no tenía los antecedentes, siendo que los tenía? ¿Qué hace el Gobierno ante una contradicción tan evidente el ministro de Justicia y la vocera de Gobierno en un punto central?", complementó.

Finalmente, indicó que la CEI "se ha demorado porque las bancadas oficialistas no han enviado sus nombres. Hoy pregunté directamente".

PURANOTICIA