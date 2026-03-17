Senador Moreira acusa a la izquierda de “estar en pie de guerra” contra el gobierno de Kast

El senador Iván Moreira (UDI), vicepresidente del Senado, se refirió a las críticas de la oposición frente a los anuncios del Gobierno de José Antonio Kast. Según dijo, “siempre están actuando precipitadamente” y “lo que quieren es oponerse a todo”.

En conversación con Radio Duna, Moreira advirtió que “esos golpes que quiere pegar la izquierda, nosotros le vamos a hacer el quite porque no es nuestra intención entrar en un debate que puede ser peligroso para la convivencia política en el país, porque ellos están verdaderamente en pie de guerra y le van a negar la sal y el agua al gobierno”.

El parlamentario agregó que “están tratando de generar, poco menos que va a haber un apocalipsis”, aunque recalcó que el Ejecutivo actuará con responsabilidad y que “todos los derechos sociales no se van a modificar”.

Respecto a los cuestionamientos del senador Daniel Núñez (PC) al Plan de Reconstrucción Nacional, Moreira señaló: “El senador Núñez siempre ha sido una persona que encuentra todo malo cuando se trata de un gobierno de derecha… yo no le daría pie para generar un conflicto con él”.

El legislador también defendió la rebaja de impuestos como “la única fórmula de generar certeza, motivación, incentivo, para que pueda invertir el empresariado chileno, atraer inversiones de otros países, mejorar la relación con Estados Unidos, y cuidar la relación con China”.

Asimismo, criticó al gobierno saliente de Gabriel Boric, al que acusó de haber “dejado todo amarrado y entregado las finanzas públicas en muy mal estado”.

Sobre los indultos presidenciales, reconoció que “quizás nos podemos haber apresurado, pero en ningún caso significa que van a haber indultos a la diestra y siniestra”, destacando que Kast evaluará cada caso.

Finalmente, respecto al proyecto de conmutación de penas, afirmó que “ese proyecto adolece de muchas fallas” y que no tendrá discusión inmediata, pues “ahora lo que corresponde es atenerse a las prioridades del país”.

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