Comisión de la Cámara aprueba proyecto que establece el Día Nacional de la Teletón y del Encuentro Familiar

La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece el Día Nacional de la Teletón y el Día Nacional del Encuentro Familiar.

La iniciativa busca reconocer el aporte de la Teletón a la rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad, además de relevar a la familia como un espacio de apoyo y acompañamiento.

Si bien existía un conjunto de indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por parlamentarios, todas fueron retiradas antes de la votación.

La decisión tuvo como objetivo facilitar el despacho de la propuesta, por lo que el texto quedó en las mismas condiciones en que fue planteado por el Senado.

De esta manera, si la iniciativa también es respaldada por la Sala, quedará en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.

En concreto, el proyecto propone establecer el Día Nacional de la Teletón para el primer sábado de noviembre de cada año, mientras que el Día Nacional del Encuentro Familiar se conmemoraría el domingo inmediatamente siguiente y consecutivo.

En caso de que el 1 de noviembre corresponda a un jueves, viernes o sábado, ambas fechas se trasladarían al fin de semana siguiente.

Durante la sesión, y en representación del Ejecutivo, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que la Teletón es una gran fiesta de unidad y de encuentro nacional.

Asimismo, explicó que la propuesta surgió a partir de un llamado de la propia institución, que requirió contar con un día específico al año para su celebración, con el objetivo de precaver adecuadamente su organización.

Por su parte, la directora general de la Fundación Teletón, María José Zaldívar, destacó que la institución actualmente tiene 15 centros de rehabilitación de Arica a Aysén, y que se encuentra próxima a inaugurar el número 16 en Ñuble.

En estos centros, añadió, se atienden cerca de 32 mil familias, dando cuenta de la cobertura que actualmente mantiene la institución a nivel nacional.

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