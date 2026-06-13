Senador Macaya por megarreforma: "Supone posibilidades de éxito y también de riesgo"

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), se refirió a la discusión por la megarreforma y llamó a la oposición a sumarse con propuestas.

En entrevista con La Tercera, Macaya sostuvo que "es una realidad que los votos ya los tenemos, y si ellos quieren influir, tienen que poner temas sobre la mesa. A algunos no les puede gustar la eliminación del Sence, la invariabilidad tributaria, pero el foco central está puesto en el crecimiento, por lo que hago una invitación a seguir conversando".

El parlamentario dijo que "no me da lo mismo" si la iniciativa se llega a aprobar por un voto. "Me gustaría que se aprobara por más que un voto. Voy a trabajar hasta el último día para construir un acuerdo más amplio. Pensar en mayorías marginales y reformas cada cuatro años también afecta la inversión", expresó.

Al ser consultado sobre en qué están dispuestos a ceder, señaló que "en contribuciones se está teniendo una conversación con los alcaldes. En materia de la eliminación del Sence también se está conversando. También en invariabilidad tributaria. Y por el crédito al empleo se entiende que su costo fiscal puede requerir una nueva mirada. No hay temas vetados en esta conversación".

Respecto a si están abiertos a evaluar impuestos a personas de altos ingresos, Macaya aseguró que "no es parte de la discusión. El presidente Lagos en algún momento lo dijo, Chile tiene una de las tasas más bajas de cobertura de los impuestos personales en la población, cerca del 18%. Ahí hay una discusión pendiente, pero no es el momento".

"Es un método utilizado en los países OCDE, representa casi el 24% de la recaudación", indicó, agregando que "hay una mirada de la cantidad de personas que paga impuestos de segunda categoría. Cuando revisemos todas las medidas que tomamos para reactivar el empleo, yo miraría esto desde la justicia tributaria, de que todas las personas paguen impuestos de segunda categoría".

Asimismo, el legislado planteó que "este proyecto es un cambio de paradigma. En sí mismo es una apuesta, pero una diferente al camino que tomó Chile desde 2014. Nosotros confiamos en que puede funcionar. Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y también de riesgo, pero creemos que el mayor riesgo es no hacer nada y permanecer en la mediocridad de crecer 2%".

En cuanto a si se abandonó muy rápido la disposición a conversar con el PC y FA, el senador manifestó que "quizá el hecho de que no participen en la propia Comisión de Hacienda lo ha hecho más difícil, pero por lo menos desde mi parte las puertas están abiertas para que puedan hacer su aporte. Si llegan con ideas, van a ser conversadas".

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