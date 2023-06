Senador Latorre vuelve a dividir a las "dos almas" de la centro izquierda tras declaraciones contra Ex Presidenta Bachelet

“Acá no hay ninguna renuncia como ocurrió con el gobierno de la Presidenta Bachelet, estamos en otro contexto. Del ‘realismo sin renuncia’ se ha hablado mucho, y yo no aplicaría esa misma categoría", fueron parte de las declaraciones del Senador del Frente Amplio que fueron rebatidas por el Ex Presidente Ricardo Lagos.