Senador Lagos Weber valoró desempeño de Jeannette Jara en debate: "Su candidatura es más optimista que las otras"

El parlamentario y vocero de la candidata oficialista valoró su desempeño, destacando la mirada optimista que propone en su mirada de futuro, además de afirmar que "para estar en la cosa pública también hay que tener un poco más de entusiasmo y optimismo".
Ricardo Lagos Weber, senador PPD y vocero de la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara, destacó el desempeño de la abanderada en el último debate presidencial que se realizó este martes, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), quien a su juicio, tiene una mirada mucho más optimista de cómo construir un mejor futuro para las chilenas y chilenos.
Pese a ello, el parlamentario fue más pragmático en su análisis, señalando a radio Agricultura que "en el comando no damos nada por seguro. Otra cosa es que los números digan que sí. Aquí, la actitud es muy piolita (sic). Cada día tiene su afán, creo que le fue muy bien en el debate a Jeannette Jara, y por lo menos, yo veo una candidata más vital, un poco más optimista que otras candidaturas que están más enojadas, muchas peleas en algunos sectores, mucha tensión".
"En el caso nuestro, veo que la candidatura de Jeannette Jara es más optimista que las otras, es más convocante y tiene más aplomo para sus respuestas”, recalcó.
En este sentido, a juicio de Lagos Weber, el desempeño de Jara tras el debate de Archi, “estuvo impecable, a mi juicio, en todo, sin pasarse ni quedarse, pero ha tenido una actitud más vital, alegre y convocante, porque creo que para estar en la cosa pública también hay que tener un poco más de entusiasmo y optimismo”.
PURANOTICIA