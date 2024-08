Senador Lagos Weber sobre posible candidatura presidencial de ministra Tohá: "Ella siempre está en terreno y pone la cara"

El senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, se refirió a la opción de Carolina Tohá como carta presidencial de la centro-izquierda para las elecciones de 2025.

En conversación con radio Pauta, el legislador sostuvo que “yo siento que ella (Tohá) no tiene por qué dejar el Gobierno ni tomar esas decisiones. Siempre creo que hay un espacio para la renovación y la sociedad chilena así lo ha demostrado”.

“Veo que en el caso de Carolina Tohá, el llamado desgaste del Ministerio del Interior, que sí hay un desgaste en el sentido de que está expuesto a un tema que es muy difícil y doloroso y genera mucha ansiedad a la sociedad chilena, que es la seguridad. Con todo, eso tiene también un reverso. Ella es la que está plantando rostro a la lucha contra la delincuencia”, añadió.

“No se borra de ninguna actividad, no evade ninguna pregunta, ella va donde está la crisis. Ella siempre está en terreno y pone la cara. Tuvo que ir a saludar a las viudas de los tres carabineros asesinados. Un pequeño periodo de tiempo el año pasado, ahí estaba la ministra Carolina Tohá, no estaba escondida, no estaba nada”, afirmó.

Consultado por la figura de Michelle Bachelet para las elecciones presidenciales, el senador Lagos Weber señaló que “la presidenta Bachelet, que algo la conocemos, no ha dicho en ningún minuto que va a ser candidata y, es más, yo diría que todas sus expresiones corporales y sus afirmaciones son que se resiste a eso”.

“La presidenta Bachelet es un aporte, por donde usted la mire, desde el punto de vista de la campaña, es un aporte hoy día al Gobierno. Yo soy de la estrategia de cuidar a la presidenta Bachelet también en este proceso. De cuidarla un poco, por lo menos nuestro sector, de cuidarla, de no exponerla”, señaló.

“Michelle Bachelet tiene un peso específico hoy de la sociedad chilena. Ese peso específico lo tiene ahí sin hacer muchas cosas, sino que, por su pasado, por quién es, por lo que representa, por lo que hizo”, indicó.

“Ella está aportando a este proyecto que donde se trata de que converjan el socialismo democrático y el Frente Amplio o la pro dignidad dentro de lo que podemos”, concluyó el senador PPD.

