Senador Lagos Weber respalda mantener al general Yáñez en su cargo pese a que será formalizado en mayo

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en conversación con el programa “Al Pam Pam” conducido por la periodista Mirna Schindler, en El Mostrador TV, ratificó su respaldo para que el general director de carabineros, Ricardo Yáñez, se mantenga en su cargo al mando de Carabineros, mientras no se tenga mayores antecedentes de los cargos por los cuales sería formalizado el mandamás de la policía uniformada el próximo 7 de mayo, reiterando el compromiso que ha mantenido el gobierno en apoyo a la labor de carabineros.

En la oportunidad, el parlamentario señaló que “la prioridad número uno para mí y para los chilenos es la seguridad. En ningún país se construye nada sin seguridad; no hay crecimiento económico, no hay creación de empleo, no se permite que las familias se desarrollen, es decir, sin seguridad no hay nada. Y ahí tenemos hoy, una crisis brutal que se ha agudizado en el último tiempo. Yo veo a un gobierno, y a los tomadores de decisiones en general, tratando de ponernos de acuerdo, y hemos tenido avances; hay una agenda de seguridad que está desarrollándose, es un tema que ha sido prioridad para el gobierno, en los hechos. Si hay un gobierno que le ha puesto lucas (sic) y atribuciones a carabineros, ha sido este gobierno. Pudimos sacar una agenda con el presidente del Senado y la Ministra del Interior, en la cual de 31 proyectos, 22 ya están aprobados, esperando que ahora en enero podamos avanzar más rápidamente, y así y todo, siguen habiendo episodios que generan mucha conmoción: Los asesinatos de niños que hemos visto hoy día, o en marzo del año pasado con los tres carabineros asesinados”, indicó.

Sobre lo anterior, Lagos Weber profundizó: “El general de carabineros va a ser formalizado en mayo; aquí no hay que quitarle el traste a la jeringa (sic) y yo le voy a dar el respaldo al general director de carabineros, mientras no se materialice la formación y veamos de qué se trata ese caso y veamos cómo lo enfrentamos en esa oportunidad. Pero lo que no creo que corresponda es descabezar hoy a Carabineros de Chile, que por lo demás, ha tenido una rotación muy grande de generales directores y que ha tenido un impacto en los estamentos de la institución. Además, el general director ha contado con el apoyo del Presidente Boric y no veo por qué se lo va a retirar ahora, en este minuto”, afirmó.

En otras materias, y consultado sobre la pertinencia de que ministros de Estado hayan acudido a la reunión en casa del ex alcalde Pablo Zalaquett, sin que ésta haya sido registrada en la plataforma de ley del lobby, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado fue claro:

“Esas reuniones ocurren muy a menudo, en todas partes. Yo he asistido a muchas de esas reuniones, en donde lo que es de interés público uno lo mantiene en sus votaciones en el Senado. Nadie va a hacer una reunión de esa naturaleza, con quince personas, donde tal vez no se conoce a casi nadie, por lo que no es una reunión de lobby propiamente tal. Puede haber una discusión sobre si hay que hacerla o no hay que hacerla, pero por ejemplo, yo estuve en el aniversario de la SOFOFA en la que habló la presidenta Rosario Navarro; pero después que se habla en los discursos, hay una pequeña recepción, y en esa oportunidad yo me quedé cerca de una hora y media y conversé con varios empresarios, a los que a algunos conozco apenas de vista y otros conozco bastante, y uno habla de las mismas cosas que se abordan en esas comidas y cenas. He estado en muchas de esas reuniones donde no todas quedan registradas porque no es un lobby propiamente tal. Si a mí me preguntan mi opinión en el tema constitucional, o lo que pienso sobre la reforma previsional, si me preguntan qué pienso sobre la inversión o qué se debe hacer para que la economía crezca, si me preguntan sobre la permisología, o sobre cómo financiamos el CAE, la pregunta es, ¿eso es un lobby? Y de todo eso, me preguntan a cada rato, en cada una de las reuniones que voy. Entonces, todas esas reuniones ocurren muy frecuentemente. Otra cosa, es por ejemplo, que te pidan una reunión por lobby por un tema concreto, ejemplo, los salmoneros por la ley de pesca; ese tipo de reuniones yo las registro, pero para reuniones de carácter político en general, sobre la marcha del país, me parece que tiene que haber espacio para el diálogo. Otra cosa es que los ministros por un tema puntual debieran haberlo registrado tal vez, pero he visto que la defensa que ha hecho el gobierno sobre el actuar de los ministros ha sido bien categórica en ese sentido”, concluyó.

