Jeannette Jara fue proclamada oficialmente por el Tricel como candidata presidencial de «Unidad por Chile»

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente este lunes a Jeannette Jara, como la candidata a la Presidencia de la República del Pacto «Unidad por Chile», tras su amplio triunfo en la Primaria realizadas el pasado 29 de junio.

La abanderada del progresismo participó de la ceremonia, acompañada por las y los presidentes de los diversos partidos que conforman la coalición, quienes valoraron unitariamente la elección de la ciudadanía.

En sus declaraciones, la exministra del Trabajo destacó la responsabilidad que implica este nuevo paso y reiteró su compromiso con las demandas ciudadanas, junto con enfatizar que su campaña se centrará en propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de las chilenas y chilenos.

"Es una gran responsabilidad este momento, porque sabemos que con unidad hemos logrado construir una primaria que tiene principios comunes y que va a proponer al país soluciones efectivas para sus problemas, que va a trabajar arduamente por sacar a Chile adelante y valorar el esfuerzo de cada persona en nuestro país que se levanta temprano a trabajar y que quiere llegar tranquila con su familia a fin de mes: con seguridad, con trabajo, con buenas remuneraciones. Esos van a ser nuestros principales esfuerzos", señaló.

Además, la candidata hizo un llamado a la cohesión social, y a superar las divisiones que han sido impulsadas por las candidaturas de la ultraderecha: "Espero que en noviembre me elijan su Presidenta, para poder liderar un buen gobierno que no se base solo en un eslogan, sino que en medidas concretas de política pública; que no se base en el odio, sino en poder implementar elementos que nos permitan tener una sociedad más cohesionada, y no descalificarnos entre unos y otros".

