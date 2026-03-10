Declaran culpable a "Lucho Plátano" por homicidio de funcionario de la PDI: Arriesga 100 años de cárcel

Luis Ignacio Vásquez Villena, conocido como "Lucho Plátano", fue condenado por el robo con homicidio del funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Daniel Valdés, ocurrido el 17 de enero de 2023 en la comuna de La Cisterna.

Además, fue encontrado culpable por otros tres homicidios consumados -uno de ellos calificado- y otros 4 homicidios frustrados, cometidos todos en la comuna de La Granja, entre el 4 de mayo y el 17 de octubre de 2022.

"Lucho Plátano" también fue condenado por tráfico de drogas y dos delitos de porte y tenencia de arma de fuego prohibida.

El fiscal jefe de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Milibor Bugueño, sostuvo que "todos estos delitos se cometieron en solo 9 meses", asociados al tráfico de drogas y robo de vehículos.

La Fiscalía solicitó contra Luis Vásquez penas que en total suman más de 100 años de cárcel, además de una cadena perpetua simple y otra calificada.

En tanto, para Gabriel Inostroza, quien era el conductor que lo trasladó para cometer el homicidio del funcionario de la PDI, se solicitaron 17 años de cárcel por su coautoría en el crímen.

La lectura de sentencia donde se comunicarán las penas quedó fijada para el martes 31 de marzo a las 12:00 horas.

PURANOTICIA