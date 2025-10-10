Senador Lagos Weber emplaza a Kast por los US$ 6 millones: "Que diga dónde quiere recortar parte del Presupuesto"

Vocero del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara emplazó al candidato de la oposición a transparentar sus dichos y a explicar de qué manera pretende recortar la millonaria cifra presupuestaria sin afectar beneficios sociales.
Tras el sorteo que realizó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para determinar el orden que tendrán las candidaturas a La Moneda en la franja electoral, que comenzará el próximo viernes 17 de octubre), el senador oficialista y vocero de la candidata Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, emplazó al actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a explicar de qué manera pretende reducir los US$6 mil millones que ha señalado durante su campaña, reducirá del presupuesto fiscal en un período de 18 meses.
A juicio del parlamentario y miembro de la comisión Mixta de Presupuestos, “son 6 mil millones de dólares en 18 meses. Ya no es que lo diga yo o el comando de Jeannette Jara; el ex ministro Ignacio Briones, del ex Presidente Piñera, ha señalado que se vende humo (sic) con esa propuesta".
"Pero yo quiero proponerle un desafío a José Antonio Kast: que no espere a un eventual triunfo de él para poder hacer los cambios. Yo le propongo que nos diga, tomando como referencia el proyecto de Presupuesto actual, que nos diga dónde va a recortar esos 6 mil millones y que proponga indicaciones al proyecto”, agregó.
Pero Lagos Weber fue más allá y apuntó a que "hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el parlamento, entonces, le propongo a José Antonio Kast que haga la pega (sic) antes y diga dónde quiere recortar parte del Presupuesto para ver cómo junta los US$6 mil millones. Eso es irrealizable y está metido en un zapato chino (sic) del cual no sabe cómo salir".
PURANOTICIA