Senador Lagos Weber emplaza a Kast por los US$ 6 millones: "Que diga dónde quiere recortar parte del Presupuesto"

Tras el sorteo que realizó el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para determinar el orden que tendrán las candidaturas a La Moneda en la franja electoral, que comenzará el próximo viernes 17 de octubre), el senador oficialista y vocero de la candidata Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, emplazó al actual candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a explicar de qué manera pretende reducir los US$6 mil millones que ha señalado durante su campaña, reducirá del presupuesto fiscal en un período de 18 meses.

A juicio del parlamentario y miembro de la comisión Mixta de Presupuestos, “son 6 mil millones de dólares en 18 meses. Ya no es que lo diga yo o el comando de Jeannette Jara; el ex ministro Ignacio Briones, del ex Presidente Piñera, ha señalado que se vende humo (sic) con esa propuesta".

"Pero yo quiero proponerle un desafío a José Antonio Kast: que no espere a un eventual triunfo de él para poder hacer los cambios. Yo le propongo que nos diga, tomando como referencia el proyecto de Presupuesto actual, que nos diga dónde va a recortar esos 6 mil millones y que proponga indicaciones al proyecto”, agregó.

Pero Lagos Weber fue más allá y apuntó a que "hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el parlamento, entonces, le propongo a José Antonio Kast que haga la pega (sic) antes y diga dónde quiere recortar parte del Presupuesto para ver cómo junta los US$6 mil millones. Eso es irrealizable y está metido en un zapato chino (sic) del cual no sabe cómo salir".

PURANOTICIA