Senador Kusanovic se abre a negociar con el Gobierno por la megarreforma tras reunión con el ministro Alvarado

A solicitud del Gobierno, el senador Alejandro Kusanovic (Ind. RN) se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien le pidió su apoyo para el proyecto de Reconstrucción Nacional.

El parlamentario que había anunciado su rechazo a la idea de legislar, señaló que "me solicitaron una reunión, yo vine, conversamos de los temas de Magallanes".

Cabe señalar que el Ejecutivo necesita su voto para lograr la mayoría de 26 y así aprobar en general la iniciativa.

"Le pedí consideración hacia los parlamentarios del sector que no habían sido considerado muchas veces en varios temas, así que tenemos una muy buena relación, terminamos en una muy buena relación, que espero que vaya mejorando en el tiempo", añadió.

"Se necesita también una manera de vender este proyecto distinta, yo creo que tiene que tener un gran cuento, un grado de seducción que no lo ha tenido y que tiene que mejorar el Gobierno en cómo vender el proyecto", agregó.

El legislador, indicó que Alvarado "me dijo que esperaba que yo apoyara y yo le dije que mantuviéramos la conversaciones, y vamos mejorando las relaciones, porque se deterioraron harto con los parlamentarios de Magallanes".

Finalmente, sostuvo que “no tenía ganas (de negociar con el gobierno), pero me estoy abriendo al tema”.

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