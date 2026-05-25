Senador Kusanovic condiciona apoyo a idea de legislar la megarreforma: "Mi voto no va a ser barato"

El senador Alejandro Kusanovic (IND-exRN) manifestó su disposición a conversar con el Gobierno por el proyecto de Reconstrucción Nacional, pero planteó ciertas condiciones.

En conversación con EmolTV, el parlamentario afirmó que su decisión de rechazar la idea de legislar la iniciativa "no es algo sorpresivo" y explicó que "esto partió a fines de enero, cuando yo estaba realmente involucrado en el Gobierno, y mientras trabajaba incluso con el propio Presidente en elegir las mejores personas para este Gobierno, de repente me entero que bajan a un candidato que lo habíamos nombrado de común acuerdo, y empiezo a averiguar y me llega la información que era porque habían negociado con un sector de izquierda fuera de nuestro pacto".

El legislador sostuvo que "esto me parece que no es correcto. Es una traición y estoy muy molesto a raíz de este problema. Yo vengo hace tres meses diciéndole que arreglen este problema y no hay ninguna reacción, y obviamente no me dejaron otra opción que decirle no voy a votar por tu reforma, independiente que tiene hartas cosas que hay que arreglar, etcétera, pero yo encuentro que un Gobierno no puede construir un futuro a costa de traicionar a los suyos".

Sin embargo, Kusanovic dijo estar disponible para dialogar con La Moneda, pero "pídanme disculpas, explíquenme por qué lo hicieron y qué compensaciones me van a dar para Magallanes, porque Magallanes me dice, ´oye, que usted es senador y no consiguió absolutamente nada para Magallanes´. Entonces, claro, ¿cómo voy a conseguir algo si mi competencia consigue las cosas y yo no?".

"Ayer el ministro del Interior dijo que iban a conversar conmigo, no sé cuándo, nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Yo estoy dispuesto a conversar, pero quiero que me planteen cosas concretas, no quiero decir que esto no es un juego, yo no estoy jugando, es un tema serio y yo se lo vengo planteando hace tres meses al Gobierno, incluso al Presidente", añadió.

En esta línea, el senador exigió que debe "algún proyecto, algo especial para Magallanes. Bueno, yo tengo varios proyectos que he presentado, y voy a presentar más proyectos, incluso hay un tema con la zona franca que estoy trabajando, también tengo un proyecto que estoy trabajando de tener un IVA diferenciado para los alimentos de primera necesidad".

"Esta cosa va a tener un costo, no es barato, mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que le negociaron a los demás. Si es así, si no, no lo van a tener nomás", recalcó.

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