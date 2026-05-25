Presidenta del PS destaca "ánimo distinto" del biministro Alvarado ante discusión del proyecto de Reconstrucción

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las declaraciones del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, respecto a la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con Mesa Central de T13, el secretario de Estado señaló no tener "ningún problema" con que se "alargue el tiempo de discusión" de la iniciativa en el Senado.

Al respecto, en conversación con radio Universo, la senadora destacó que el ministro Alvarado mencionó que "estaba abierto al diálogo" y "que no tenía problemas en que el proyecto se retrasara respecto de lo que había sido el cronograma original que había hecho el ministro Quiroz de salir en junio, y que podía tomar esto un tiempo más para que el proyecto se debatiera y discutiera adecuadamente en el Senado".

También dijo que "es bien determinante el ánimo con que se inicia este nuevo gabinete, espero que así sea que, con esa figura reforzada del ministro Alvarado, él tenga la capacidad política de escuchar, de abrir el diálogo, de hacer lo se hizo por el entonces presidente de la comisión de Hacienda en el año 2014 cuando se discutió la anterior reforma tributaria, que fue escuchar audiencias de 93 personas".

"Yo espero que esta ocasión también se hagan audiencias que también nos permitan escuchar a otros, mejorar el proyecto y finalmente introducirle todas esas modificaciones que también el ministro Alvarado dijo que estaba disponible a escuchar, creo que hay un ánimo distinto del ministro Alvarado", agregó.

En cuanto a la discusión del proyecto, la parlamentaria sostuvo que "la carga del diálogo la tiene el Gobierno, porque es el Gobierno y habitualmente o siempre el trabajo prelegislativo lo hace el Gobierno y busca los votos. Pero como creen tener los votos también han tenido un actitud que es avasalladora, de poca escucha y nosotros siempre vamos a estar abiertos a conversar".

Y confirmó que han decidido "rechazar la idea de legislar". Sin embargo, explicó que "eso no quiere decir que no estemos disponibles para acoger ese llamado al diálogo, pero también hay que ponerle bordes".

PURANOTICIA