Senador Karim Bianchi presenta proyecto "La Cofradía" para sancionar la apología del abuso infantil

Con el objetivo de sancionar la apología del abuso sexual infantil y las agresiones virtuales contra menores, el senador independiente Karim Bianchi presentó el proyecto de ley "La Cofradía", denominado así en referencia al repudiado video protagonizado por el militante del Partido Nacional Libertario, Ítalo Omegna.

La iniciativa busca crear un nuevo tipo penal que permita castigar con penas de presidio y severas multas a quienes inciten, promuevan o hagan apología de la explotación sexual infantil a través de medios de comunicación, internet o sistemas de telecomunicaciones.

De acuerdo con el parlamentario, el proyecto surge como respuesta al vacío legal que, a su juicio, permite que este tipo de contenidos queden amparados bajo argumentos relacionados con la libertad de expresión o la difusión en plataformas digitales, además de responder a las demandas ciudadanas por una mayor protección de la infancia.

"El Código Penal chileno tiene una grieta inaceptable: castiga la ejecución del abuso, pero deja en la impunidad a los miserables que incitan, hacen apología o normalizan la violencia sexual contra niños en redes sociales, podcasts o medios de comunicación. Eso se acabó. Con este proyecto de ley buscamos enviar a la cárcel a quienes promuevan estas atrocidades", indicó el senador.

Asimismo, la moción contempla penas más severas cuando estas conductas se burlen, utilicen o aprovechen la condición de neurodivergencia, autismo no verbal o discapacidad de la víctima, incorporando una agravante especial para estos casos.

"No vamos a tolerar impunidad ni que se use la imposibilidad de defensa de un niño como botín de provocación. Quien se meta con nuestros niños o aproveche su vulnerabilidad va a responder ante la justicia penal", finalizó el parlamentario.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra sancionar con penas de presidio menor en su grado medio y multas a quienes inciten o hagan apología, de forma pública o digital, de actos sexuales o pornografía con menores de 14 años.

Además, la propuesta establece un aumento de las penas cuando la apología o incitación haga alusión explícita a la condición de discapacidad, neurodivergencia o imposibilidad de comunicación verbal o física de la víctima, reforzando así la protección de niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad.

PURANOTICIA