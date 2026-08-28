Senador Juan Luis Castro acusa "impunidad" por escasos avances en sumarios por licencias médicas

El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, calificó como “impunidad” la falta de resoluciones en los casos de licencias médicas denunciados por la Contraloría General de la República.

El parlamentario cuestionó la falta de avances en los sumarios derivados de estas denuncias y apuntó directamente a la Dirección de Presupuesto y al Ministerio de Hacienda.

Castro, dijo que “aquí hay una tarea de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, que se comprometió a sacar adelante los sumarios, y no uno de cada diez, como ha ocurrido hasta ahora, y a destituir cuando corresponde”

El senador y médico también manifestó su descontento por el caso de profesionales de la salud que habrían utilizado de manera irregular licencias médicas. La situación fue dada a conocer por la Contraloría y apunta a dos facultativos que habrían obtenido licencias para no asistir a los hospitales públicos donde debían cumplir con la restitución de su beca de especialidad.

“No puede ser que haya dos profesionales médicos que se gastaron el 95% del tiempo que debían servir en hospitales públicos y que por parentesco, familiaridad, se conseguían licencias médicas, falseaban información, recibían el sueldo integro y nunca trabajaron”, criticó el senador.

El caso se encuentra detallado en una auditoría de la Contraloría Regional del Biobío al Servicio de Salud Arauco (SSA).

De acuerdo con el informe, ambos profesionales eran beneficiarios de becas de especialización en Anestesiología y debían cumplir un Período Asistencial Obligatorio (PAO) de seis años.

Sin embargo, según la auditoría, los dos facultativos desempeñaron funciones efectivas por menos de seis meses en total durante todo ese período de seis años.

El caso se suma a las denuncias relacionadas con el uso irregular de licencias médicas, situación que ha generado cuestionamientos por la demora en la resolución de los sumarios y la aplicación de eventuales sanciones a los funcionarios involucrados.

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