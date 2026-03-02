Senador Iván Moreira acusa “improvisación” del Gobierno por cable con China y alerta impacto global por crisis en Medio Oriente

El senador UDI, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Moreira, analizó las consecuencias del escalamiento en el conflicto en Medio Oriente, la gestión del Gobierno ante la polémica por el cable submarino con China y la posibilidad de avanzar en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal.

En diálogo con T13 Radio, el parlamentario se refirió a la controversia generada por el proyecto de cable submarino con China: “Aquí hubo improvisación, aquí hay contradicciones, el Gobierno ha manejado muy pero muy mal este tema relacionado con el cable submarino. Y además se genera una suerte de desconfianza tanto de China como de Estados Unidos, frente al manejo de esta situación, en cuanto el gobierno norteamericano sostiene desde el punto de vista de la geopolítica de que esto estaría afectando a la seguridad nacional de todo el hemisferio”.

“Yo creo que, si el marco legal de Chile permitía esto, lo que hizo China fue adecuar su proyecto a las normas chilenas. El tema está en que no se puede firmar un decreto y a las 48 horas anularlo, y aquí ha habido también mentiras, ha habido confusión y contradicciones muy grandes, y eso ha marcado una situación de desconfianza tanto con Estados Unidos como China. Esto afecta a las relaciones entre ambos países”, indicó.

Asimismo, el senador Moreira agregó que "hay miradas muy ideológicas desde el punto de vista de lo que plantea la izquierda, y será el próximo Gobierno del presidente Kast el que tendrá que evaluar la conveniencia y los beneficios para Chile de un proyecto de esta naturaleza".

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Respecto a los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y que ha involucrado a otros países de Medio Oriente, el senador Moreira comenzó planteando que “la verdad hay que poner todos los antecedentes sobre la mesa. Cuando hablamos de Irán, hablamos de un Estado terrorista, es un Estado teocrático y también representa una amenaza para el mundo”.

“Ellos enriquecen uranio para construir, desde hace varias décadas vienen con esto, una bomba nuclear. Dicho eso, a mí me parece que es un conflicto que puede traer consecuencias muy grandes. No quiero exagerar, pero así empiezan las guerras mundiales, las guerras regionales, y lo que está sucediendo aquí es que Irán está perjudicando y atacando seis países árabes que no tienen incumbencia en este conflicto, salvo que tienen las bases”, agregó.

“Pero eso de la precisión en el ataque, si fuera por eso, si hubiese habido tanta precisión, no hubiera explotado una bomba en un colegio donde murieron más de 140 niños en Irán. Lo más importante es que esta negociación de la cual se habla con el presidente Trump se lleve adelante”, señaló Moreira.

En cuanto a la posición del Gobierno frente al conflicto, el parlamentario UDI sostuvo que “Chile es un país que tiene una política internacional de Estado, una política exterior de Estado. Además, generalmente uno u otro gobierno tienen miradas distintas sobre algunas materias, pero el hecho que tengan miradas distintas no significa que como país dejamos de ser un país con una política exterior de Estado”.

“Entonces, creo yo que un conflicto de esta naturaleza va a traer consecuencias para el mundo, yo diría, desde el punto de vista económico, mientras más se prolongue este conflicto. Y Chile tiene una posición, los gobiernos tienen distintas miradas y más allá de eso Chile no va a dejar de tener la política exterior que tiene, que es una política de Estado”, finalizó.

PURANOTICIA